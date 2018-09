Il “futuro” è ancora Muse | tra in Italiane | il nuovo video | l’album in arrivole date

gqitalia

(Di venerdì 28 settembre 2018) Se siete fan deie se avete sognato con “Ritorno al futuro” è sì, avete tanta, ma tanta nostalgia dei bei tempi andati, ecco un consiglio: correte a premere play sulsingolo deiche anticipa“Simulation Theory”, in uscita il 9 novembre, ed è un omaggio in grande stile a Robert Zemeckis e al suo mitico film del 1985, interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd e considerato un’icona del cinema degli anni Ottanta. ILIVE IN ITALIA Si scaldano i motori, insomma, prima del ritorno in live con le tappe del tour mondiale di “Simulation Theory”. Sediciin tutto il continente con due concerti in Italia – prima allo Stadio San Siro di Milano, poi allo Stadio Olimpico di Roma – che accoglieranno Matt Bellamy e soci. ILSINGOLO “PRESSURE”, ISPIRATO A RITORNO AL FUTURO Si chiama “Pressure” ed ...