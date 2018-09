Il duetto in Per me è importante dei Tiromancino con Tiziano Ferro | audio e testo della

Tiziano Ferro : in arrivo il duetto con i Tiromancino in “Per me è importante” : Lo ha svelato lo stesso Tiziano The post Tiziano Ferro: in arrivo il duetto con i Tiromancino in “Per me è importante” appeared first on News Mtv Italia.

Firenze - alla festa di Sting c'è Zucchero : duetto a sorpresa per 'Senza una donna' : sorpresa per gli ospiti di Sting nella sua tenuta 'Il Palagio', a Figline Valdarno, in provincia di Firenze,. Per celebrare il ventiseiesimo anniversario di matrimonio con la moglie Trudie, il 66enne ...

Mick Jagger e Carly Simon - ritrovato un duetto inciso nel 1972 : il nastro era andato perduto : Si dovrebbe intitolare 'Fragile', o almeno così sostengono i fan dei Rolling Stones sul web. Quel che invece appare certo, secondo quanto riporta la Associated Press, è che si tratta di un duetto tra ...

Emerso duetto perduto Jagger-Carly Simon : ANSA-AP, - ROMA, 22 AGO - Si dovrebbe intitolare 'Fragile', o almeno così sostengono i fan dei Rolling Stones sul web. Quel che invece appare certo, secondo quanto riporta la Associated Press, è che ...

70.000 persone per Jovanotti a RisorgiMarche con un duetto inedito con Neri Marcorè : Sono state 70.000 le persone che hanno raggiunto l'arena naturale dei prati dell'Abbazia di Roti di Matelica per Jovanotti a RisorgiMarche 2018. Il concerto speciale si è tenuto domenica 5 agosto, alle 16.30 e la partecipazione del cantautore italiano era stata annunciata via social network solo qualche giorno prima. Impensabile una partecipazione del genere, incredibili le foto dall'alto che mostrano la marea umana di fan presenti all'arena ...

EMMA MARRONE - FOTO IN BIKINI E duetto CON TASSISTA A ROMA/ Video : un fan indignato : "Hai superato il limite" : EMMA MARRONE pubblica su Instagram una FOTO in costume e conquista i fan. Poi un DUETTO con un TASSISTA a ROMA diventa virale: cantano “Estate” e lo show fa impazzire tutti(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 17:34:00 GMT)

Jamil prende in giro Noyz per le foto con Malgioglio - lui precisa : 'Nessun duetto' (VIDEO) : Negli ultimi giorni alcuni scatti che immortalano Noyz Narcos insieme a Cristiano Malgioglio hanno iniziato prepotentemente a circolare in rete, suscitando ilarita' in buona parte del pubblico, vista l'estrema distanza tra i due universi musicali dei personaggi in questione. Le foto 'incriminate' sono due, in una di queste gli artisti si tengono la mano, e – stando a quanto raccontato da diversi portali on line 'corriereadriatico.it', ...