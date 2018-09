Il DEF non piace ai mercati | Borsa a picco | lo Spread sfonda quota 260

Il DEF non piace ai mercati : Borsa a picco - vola lo Spread : Pessimo avvio per Piazza Affar nel day after DEF . Il listino milanese ha aperto con cali decisamente superiori al resto dell'Europa, che sembra aver ignorato la chiusura in verde di Wall Street e il ...

DEF - clamoroso azzardo di Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Come Macron - ora l'Europa non...'. Resa dei conti : È stato poi lo stesso Giorgetti a mediare con il ministro dell'Economia Giovanni Tria sul 2,4%, e ora la sensazione è che, come scrive il Corriere della Sera , 'il calcolo dei leader di Lega e 5 ...

Manovra - DEFicit-Pil al 2 - 4% per 3 anni : Tria cede ma non si dimette. Balzo dello spread - tasso sui BTp sopra al 3% : Raggiunta l’intesa tra M5S e Lega sulla percentuale che fotografa il rapporto tra deficit e Pil: sarà il 2,4% per tre anni. In apertura spread in rialzo di 20 punti base, il tasso sui BTp sfonda il 3%. Si è così sbloccato lo stallo tra i rappresentanti dell’esecutivo. Ci saranno 10 miliardi per il reddito di cittadinanza. Via la legge Fornero. Il ministro Tria alla fine ha ceduto rispetto alla “linea del Piave” ...

Non si scherza con il DEFicit di credibilità : A prescindere dal destino della legge di Stabilità, l’assedio organizzato dal Movimento 5 stelle e dalla Lega contro il ministro dell’Economia non è stato solo un tentativo (riuscito) di forzare il muro del rapporto tra deficit e pil ma è stato prima di tutto un tentativo di dimostrare qualcosa di p

Manovra - Salvini : "DEFicit al 2 - 4%? I numeri mi piacevano quando giocavo a tombola con nonna" : "Io i numerini me li gioco a lotto a tombola, qui mi occupo di Fornero, Flat tax, accise. Il numerino è l'ultimo dei miei problemi e arriva alla fine del percorso". Lo ha detto il vicepremier Matteo ...

Manovra - non c'è accordo sul DEFicit : Cdm decisivo/ Tria : sì al reddito di cittadinanza - ma salta quota 100 : Manovra, Tria vs Di Maio “deficit/Pil sotto il 2%”. Ultime notizie, vertice di maggioranza: oggi si decide in merito alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 20:49:00 GMT)

DEF - si disegna la manovra. Tria : DEFicit al 2 - 1%. Ma per Di Maio e Salvini non basta : Lega e M5S premono per ottenere fino al 2,4-2,5%. In corso vertice di governo, poi il Consiglio dei ministri Def, spunta bozza in Pdf. Pensioni quota 100 "con restrizioni"

Lega : "2 - 4-2 - 6% DEFicit non è tragedia" : 16.46 "Il nostro obiettivo è realizzare le proposte contenute nel contratto di governo: se questo vuol dire arrivare al 2,4-2,6% di deficit non credo sia una tragedia". Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, parlando con i giornalisti a margine del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi sulla Manovra. L'1,6% del rapporto deficit/Pil "non può essere considerato un dogma", ha sottolineato. E si è detto comunque ...

Renzi : Di Maio non lucido - procedure Csm DEFinite da Costituzione : Roma, 27 set., askanews, - Renzi replica agli attacchi del M5s dopo l'elezione di David Ermini alla vice presidenza del Csm. 'La verità - sostiene in un post su Facebook - è che Di Maio non è più ...