Il Consiglio dei Ministri approva la Nota di aggiornamento al Documento di economia e

Def - iniziata riunione Consiglio dei ministri a palazzo Chigi : All'ordine del giorno fra le altre cose la nota di aggiornamento del Def sulla quale si baserà la legge di Bilancio e che è stata oggetto del vertice sulla politica economica svoltosi prima della ...

Il giorno del Def : vertice sulla manovra - poi il Consiglio dei ministri. L'attesa per i saldi di bilancio : Il vertice di governo sulla Legge di bilancio e sulla nota di aggiornamento al Def inizia alle 16 di oggi pomeriggio. A seguire, è atteso il Consiglio dei ministri. Qui la diretta per seguire gli aggiornamenti in tempo reale.15.55 Capogruppo Lega Camera: "Deficit a 2,4-2,6% non è una tragedia". "Il nostro obiettivo è realizzare le proposte contenute nel Contratto di governo: se questo vuol dire arrivare al 2,4, al 2,6% di ...

Manca l' accordo tra Lega e M5s sul deficit. Consiglio dei ministri verso lo slittamento : Non c'è ancora alcun accordo tra Lega e M5s sul livello del rapporto deficit/Pil da indicare nella nota di aggiornamento del Def, che, quindi, potrebbe non approdare in Consiglio dei ministri nella riunione prevista per stasera alle 18. È quanto viene confermato all'Agi da fonte governative di entrambi i partiti di maggioranza. Se le posizioni dovessero rimanere quelle attuali lo slittamento sarebbe necessario per ...

Decreto urgenze oggi in Consiglio dei Ministri : torna la CIG : Il Decreto urgenze riceve lo start dal Consiglio dei Ministri previsto nella riunione del 13 settembre. Il governo giallo verde è al lavoro per sostenere la reindustrializzazione del paese. Al vaglio ci sono le misure a favore delle zone terremotate, gli interventi urgenti per Genova, la sicurezza della rete nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti e il ripristino della cassa integrazione per cessazione aziendale. torna la Cig per ...

Il Consiglio nazionale delle ricerche partecipa alla “Notte dei ricercatori” : ecco tutti gli eventi in programma : Il Consiglio nazionale delle ricerche, anche quest’anno, non manca all’appuntamento della Notte dei ricercatori, per sensibilizzare la collettività alla scienza e alle sue ricadute nella società. Indetta dalla Unione Europea, la manifestazione avrà luogo il 28 settembre in molte sedi della rete scientifica dell’Ente. Tante le attività organizzate sia nell’ambito di alcuni progetti finanziati dalla Commissione Europea – Meet, Society, ...

I motivi del no del Consiglio di Stato all’ ammissione con riserva dei non abilitati al concorso riservato : Il Consiglio di Stato, con la discussione delle cautelari di ieri, ha scritto un nuovo capitolo sulla vicenda dell’ammissione al concorso riservato agli abilitati. La data del 20 Settembre rappresenta adesso uno spartiacque tra chi ha ottenuto l’ammissione con riserva al concorso riservato e chi invece si è visto rimandare la decisione alla sentenza del merito del Tar che non potrà arrivare prima del pronunciamento della Consulta. Il ...

Ammissione con riserva dei laureati al concorso non confermata dal Consiglio di Stato : Sul concorso riservato ai docenti abilitati, indetto con DDG n. 85 del 1° febbraio 2018, sull’Ammissione a parteciparvi dei laureati e dei non abilitati, giungono aggiornamenti dalle stanze del Consiglio di Stato. Come si ricorderà, la rimessione alla Corte Costituzionale per la loro esclusione aveva suscitato diverse reazioni tra i docenti. I timori di qualcuno che la Corte potesse annullarlo erano stati fugati da autorevoli esponenti ...

Decreto sicurezza - ok del Consiglio dei ministri : stretta su migranti e case occupate. Salvini : via tutti i campi rom : Ok del Consiglio dei ministri al dl Salvini, il provvedimento unico che accorpa i due decreti su sicurezza e immigrazione a cui da settimane lavora il responsabile del Viminale. Il testo...

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto su migranti e sicurezza : Il provvedimento prevede misure relative all'ordine pubblico e ai migranti: stretta sui richiedenti asilo, più rapide le espulsioni di chi ha commesso reati penali e non solo per terrorismo - ...

Dl migranti e sicurezza - ok unanime dal Consiglio dei ministri - Salvini : 'Stop domanda asilo se pericolosità o condanna' : Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il decreto che ha unificato i precedenti testi su sicurezza e migranti . Si tratta, per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di "un passo in ...

Decreto sicurezza - ok del Consiglio dei ministri : stretta su migranti e case occupate. Salvini : via tutti i campi rom LIVE : Ok del Consiglio dei ministri al dl Salvini, il provvedimento unico che accorpa i due decreti su sicurezza e immigrazione a cui da settimane lavora il responsabile del Viminale. Il testo...

Decreto sicurezza - ok del Consiglio dei ministri : stretta su migranti e case occupate. Salvini : via tutti i campi rom LIVE : Ok del Consiglio dei ministri al dl Salvini, il provvedimento unico che accorpa i due decreti su sicurezza e immigrazione a cui da settimane lavora il responsabile del Viminale. Il testo...

Decreto sicurezza - ok del Consiglio dei ministri : stretta su migranti e case occupate LIVE : È iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri sul dl Salvini, il provvedimento unico che accorpa i due decreti su sicurezza e immigrazione a cui da settimane lavora il responsabile del...

Decreto sicurezza - ok del Consiglio dei ministri : stretta su migranti e case occupate LIVE : È iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri sul dl Salvini, il provvedimento unico che accorpa i due decreti su sicurezza e immigrazione a cui da settimane lavora il responsabile del...