Il Commissario Moscovici | un paese che si indebita si impoverisce

Tajani : 'Il linguaggio di Moscovici non è consono a quello di un Commissario Ue' : "A me non piace ciò che ha detto Pierre Moscovici , il suo non è un linguaggio consono a un commissario europeo. Non deve aggredire o offendere uno Stato membro, qui non ci sono dittatori ". Così il ...

Scanzi : “Il Commissario Ue Moscovici dice che in Europa ci sono tanti piccoli Mussolini? Così rafforza i populisti” : “Le parole di Moscovici? Credo che lui e la commissione Ue Così rischino paradossalmente di aiutare coloro che vogliono attaccare”. Così, a Otto e Mezzo (La7), il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, commenta le frasi pronunciate dal commissario Ue agli Affari Economici, Pierre Moscovici, durante una conferenza stampa a Parigi (“L’Italia è un problema nella zona euro; in Europa oggi non c’è Hitler, ma ci sono tanti ...

Chi è Pierre Moscovici - il Commissario francese che ha fatto infuriare Salvini : Molti anni fa, quando era ancora un ministro di secondo piano, titolare del dicastero dedicato ai rapporti con l’Unione Europea, a Pierre Moscovici venne chiesto quale dovesse essere la nuova Europa che tutti andavano sognando. Lui rispose: “Vogliamo l’Europa del popolo, come dice Tony Blair. Ma la vogliamo grazie alla continuità o ad una rottura traumatica?”. Eccolo qui, Pierre Moscovici: socialista ma liberista, ...

Ue - Moscovici : “In Europa ci sono dei piccoli Mussolini”. Di Maio : “Non si permetta - parole Commissario inaccettabili” : Oggi “c’è un clima che assomiglia molto agli anni Trenta. Certo, non dobbiamo esagerare, chiaramente non c’è Hitler, forse dei piccoli Mussolini…”: lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, tornando a dirsi preoccupato per la progressione dei populisti in Europa a meno di un anno dalle elezioni europee del 2019. “La storia, come diceva Raymond Aron, è tragica, bisogna evitare ...

Europee 2019 - Commissario Moscovici : “Ho paura dei populisti. Nell’Ue ci sono piccoli Mussolini” : Il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici ha sottolineato che il nostro Paese rappresenta un problema nella zona euro. Sull'ipotesi che sta vagliando il governo Conte di sforare il tetto del 3% ha detto: "Sarebbe una bugia pensare che si possa investire di più con un deficit più elevato".Continua a leggere

Ue - Commissario Moscovici : 'L'Italia è un problema nella zona euro' : "L'Italia ha bisogno di riforme dell'economia. Non sarà fermando le riforme e facendo ripartire la stampa di banconote che si salverà l'Italia - ha detto ancora Moscovici -. La crescita è nella parte ...

"L'Italia è un problema nell'eurozona". L'affondo del Commissario Moscovici : "L'Italia è un problema nell'eurozona". Lo ha dichiarato Pierre Moscovici, il Commissario dell'Unione europea agli Affari economici e monetari che ha chiesto a il governo di Roma un "bilancio credibile" per il prossimo anno, con l'invito a continuare il processo di riforme. "L'Italia è il tema su cui voglio concentrarmi prima di tutto", ha affermato durante una conferenza stampa a Parigi."Sarebbe una bugia pensare che si possa ...