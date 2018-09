Il caso dei marò senza fine

Scoperto primo caso di malattia dei topi su uomo. Cosa si rischia con Epatite E : Un uomo di Hong Kong ha sviluppato il primo caso umano al mondo della versione del virus dell’ Epatite E tipica dei topi , secondo quanto emerso da una ricerca di una delle principali università della città. Di norma, l’ Epatite E è una malattia epatica causata dall’HEV, piccolo RNA virus non capsulato che – similmente all’agente eziologico dell’ Epatite A – si trasmette per via oro-fecale, quindi attraverso il ...

Editoria - M5s : "Aboliamo l'Ordine dei giornalisti"/ Ultime notizie - Pd : "Rappresaglia per caso Casalino" : Editoria , M5s: "Aboliamo l'Ordine dei giornalisti". Ultime notizie , insorgono le forze di opposizione, il Partito Democratico: "Rappresaglia per caso Casalino"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 15:50:00 GMT)

Il caso del trattamento dei dati personali dei quattordicenni - spiegato : È entrato in vigore il decreto che adegua la nostra normativa al "regolamento europeo di protezione dei dati personali ", un decreto che in particolare riguarda il consenso digitale. I singoli Stati però sono stati lasciati liberi di decidere la soglia di età sopra il quale una persona è libera di gestire la propria privacy online, di fatto, ormai, legalmente la propria seconda vita sul web. L’Europa ha ...

Le ombre del caso McCarrick si allungano sull'accordo tra Santa Sede e Cina per la nomina dei vescovi : La Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese sono sul punto di firmare un accordo sulla nomina dei vescovi nel Paese, ma questo passo storico costituisce già un nuovo fronte aperto di molti settori della Chiesa americana nei confronti di Papa Francesco. Gli stessi siti tradizionalisti che hanno veicolato il cosiddetto comunicato dell'ex Nunzio Carlo Maria Viganò in cui ha chiesto le dimissioni del Papa, temono ora (ma la campagna ...

Tunisia-Italia : il caso dei pescatori di Zarzis e la politica dei rimpatri : Valentina Zagaria ricercatrice in antropologia alla London School of Economics ha vissuto tre anni nella città tunisina. Insieme al lei Euronews fa il punto sullo stato delle relazioni tra Tunisi e ...

I piani di Ikea nel caso passasse la chiusura domenicale dei negozi : A parlare è Jesper Brodin amministratore delegato di Ikea Group, che in una intervista al Corriere della Sera ha spiegato i piani del più famoso e popolare gruppo di mobili per la casa del mondo di ...

I piani di Ikea nel caso passasse la chiusura domenicale dei negozi : "L’obiettivo è rendere Ikea sempre più vicina e accessibile al cliente, anche cambiando. Del resto se non osi, se non vuoi valicare certi confini, a costo di perdere qualcosa, come fai a migliorarti? Noi vogliamo sperimentare e non possiamo certo farlo seduti alle nostre scrivanie. Dobbiamo provare". A parlare è ?Jesper Brodin amministratore delegato di Ikea Group, che in una intervista al ...