Il 30 settembre torna Acetaie Aperte in 30 aziende modenesi

Big Show/ Anticipazioni e Promo : Andrea Pucci e Katia Follesa tornano con la seconda edizione (27 settembre) : In onda giovedì 27 settembre su Italia 1, torna Big Show, lo spettacolo con protagonista il pubblico condotto da Pucci e Katia Follesa per il secondo anno consecutivo.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 09:58:00 GMT)

TORNA A settembre/ Su Rete 4 il film con Gina Lollobrigida (oggi - 27 settembre 2018) : TORNA a settembre, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 27 settembre 2018. Nel cast: Rock Hudson, Gina Lollobrigida e Sandra Dee, alla regia Robert Mulligan. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 04:06:00 GMT)

Il 29 e 30 settembre torna Caseifici Aperti in Emilia Romagna : Roma, 26 set., askanews, - Sabato 29 e domenica 30 settembre torna Caseifici Aperti, il week end alla scoperta del mondo del Parmigiano Reggiano con eventi, visite guidate e degustazioni. Cinquanta ...

Accadde oggi-26 settembre 2004 - il Napoli torna in campo dopo il fallimento : Il 26 settembre 2004 rappresenta una data importante per il calcio partenopeo. Il neonato Napoli di Aurelio De Laurentiis dalle ceneri del fallimento, gioca la sua prima partita ufficiale. Avversario di turno è il Cittadella del tecnico Maran al San Paolo, che offre una cornice di pubblico straordinaria, nonostante si tratti di una gara del campionato di Serie C1. Da li la cavalcata verso la Serie A, l’Europa e la corsa ...

Stasera tutto è possibile/ Anticipazioni prima puntata : Amadeus torna su Rai2 (25 settembre) : Questa sera, martedì 25 settembre 2018, a partire dalle 21.20 circa, andrà in onda sulla seconda rete di casa Rai, la nuova stagione di “Stasera tutto è possibile”.(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 09:32:00 GMT)

Romolo+Giuly torna su Fox dopo il successo del debutto : anticipazioni 24 settembre : Quello registrato da Romolo+Giuly la scorsa settimana è stato un vero e proprio boom di ascolti e questa sera potrebbe andare in scena il bis con la seconda puntata. L'appuntamento è oggi, lunedì 24 settembre, a partire dalle ore 21.15 in prima tv su FOX con la travagliata storia d’amore tra Romolo e Giuly, coppia di eredi dei Montacchi e dei Copulati, potenti famiglie della Capitale. Il conflitto tra Roma Nord e Roma Sud è nuovamente esploso ...

Al via The Exorcist 2 su Rai4 - il Male è tornato per Tomàs e Marcus - anticipazioni episodi 24 settembre : Dopo la messa in onda della prima stagione, arriva The Exorcist 2 su Rai4. Nel secondo ciclo di episodi ritroviamo Padre Tomàs e Padre Marcus alle prese con un nuovo caso di possessione demoniaca. Abbandonata la solare Chicago, i due preti esorcisti si trasferiscono nella nuvolosa Seattle per seguire la questione riguardante una misteriosa forza che sembra infestare una casa di accoglienza per ragazzi. Per l'occasione, il poster promozionale ...

Niagara : Licia Colò torna in prima serata - 24 settembre 2018 acqua protagonista : Due inviati, il giornalista Alessio Aversa e il biologo Raffaele di Placido , realizzeranno inchieste per mostrare gli spettacoli della natura che stiamo rischiando di perdere. Un fotografo ...

NIAGARA/ Anticipazioni 24 settembre : Licia Colò torna con l’Islanda - regina dei ghiacci : NIAGARA, Anticipazioni 24 settembre: Licia Colò torna su Raidue con un programma dedicato alla Natura. Protagonista della prima puntata è l'Islanda e la sua acqua.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 09:33:00 GMT)

E poi c’è Cattelan - torna il late show di Sky Uno. Il 25 settembre c’è Emily Ratajkowski : Debuttano in prima serata le interviste, l’ironia e l’irriverenza da sempre marchio di fabbrica di E poi c’è Cattelan, il late night show, produzione originale di Sky Uno. E poi c’è Cattelan a Teatro è infatti il nuovo appuntamento con Alessandro Cattelan, il suo show e nuovi grandi ospiti, volti di primissimo piano del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’attualità. Dal 25 settembre, 6 appuntamenti speciali in prima serata ...

Torna prepotentissimo il Samsung Galaxy S9 : prezzo di nuovo basso a fine settembre : Sono come sempre molto interessanti le notizie giunte dal web in questo periodo per gli utenti che stanno cercando l’occasione giusta per l’acquisto di un Samsung Galaxy S9. La scorsa settimana vi ho riportato la news relativa ad una vera svolta commerciale, considerando il fatto che per la prima volta il device sia sceso sotto la soglia dei 500 euro. Ebbene, anche il mese di settembre si chiude con presupposti incoraggianti per il target in ...

Domenica In – Seconda puntata del 23 settembre 2018 – Torna Romina Power - poi Sabrina Ferilli - Magalli e tanti altri. : Mara Venier è Tornata a Domenica In. La zia di tutti è Tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E successo è stata la prima puntata di Domenica, che ha vinto la gara degli ascolti, cresciendo di oltre 4 punti percentuali […] L'articolo Domenica In – Seconda puntata del 23 settembre 2018 – Torna Romina Power, poi Sabrina Ferilli, Magalli e tanti altri. sembra essere ...

Il Festival "Alessandria Barocca e non solo " ritorna domenica 23 settembre con l'ottetto "L'Archicembalo" nella Chiesa di S. Stefano : Corelli , definito il ' Primo grande violinista del mondo e il Padre del Concerto Grosso', di cui L'Archicembalo eseguirà il Concerto Grosso n. 3 : un perfetto dialogo concertante capace di toccare l'...

Torna e si rafforza 'Venezia città dei bambini' : dal 28 al 30 settembre oltre 50 eventi rivolti ai più piccoli tra centro storico e ... : Da venerdì 28 a domenica 30 settembre un ricchissimo programma spazierà, grazie al contributo dei più importanti Musei, Enti e associazioni locali, dal teatro agli spettacoli di strada, dai ...