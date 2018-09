I voli cancellati oggi per lo sciopero di Ryanair sono diventati 250

Sciopero Ryanair - è venerdì nero : 250 voli cancellati : Si prospetta sempre più nero lo Sciopero di venerdì 28 settembre della compagnia irlandese. La protesta, infatti, si sta allargando: il sindacato tedesco dei piloti Cockpiy ha annunciato l'adesione ...

Sciopero Ryanair 28 settembre 2018 : 190 voli cancellati - come ottenere il rimborso : "Ryanair ha preventivamente" annullato "l'8% dei suoi 2.400 voli in programma venerdì- spiegano dalla compagnia irlandese -, a causa di uno Sciopero 'inutile' - scrive Ryanair - indetto da una 'piccola minoranza' di personale di bordo in Spagna, Belgio, Olanda, Portogallo, Italia e Germania".Continua a leggere

Ryanair - sciopero il 28 settembre : cancellati 190 voli - coinvolti 30mila passeggeri : Ryanair ha informato con 72 ore di anticipo i clienti di aver preventivamente cancellato 190 dei suoi 2.400 voli in programma venerdì 28 settembre, corrispondente all'8% della programmazione, a causa ...

Ryanair - sciopero venerdì 28 settembre. Cancellati 190 voli : Kelly Jacobs, chief marketing officier: "Ci scusiamo sinceramente con i clienti interessati da questi inutili scioperi". Intanto la compagnia irlandese annuncia nuove rotte in Italia per l'estate 2019

