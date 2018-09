laragnatelanews

: I- Pace presentazione presso EngLandStar Roma [+ Galleria] - MaurizioMurgia : I- Pace presentazione presso EngLandStar Roma [+ Galleria] - MaurizioMurgia : I- Pace presentazione presso EngLandStar Roma [+ Galleria] - La Ragnatela News - laragnatelanews : I- Pace presentazione presso EngLandStar Roma [+ Galleria] -

(Di venerdì 28 settembre 2018)all’insegna dell’eleganza, e della sobrietà, ieri sera, 27/09/2018, alladi Via Flaminia 1113 –. Una festa in cui è stata presentata a tutti ufficialmente un nuovo membro della famiglia Jaguar, ora completamente a trazione ibrida. Una vettura che rispecchia in pieno lo stile e il pensiero del Marchio del Giaguaro, sportività ed eleganza, che in questo modello si riscoprono ancor più – rispetto ad alcuni modelli. Una ricercatezza fatta di linee e dettagli all’avanguardia. Tante le novità nell’auto sia estetiche per linea e carrozzeria, interne, per nuovi contenuti Infotainment ed ADAS e per confort ai massimi livelli. Un SUV che è anche un Coupè, come la Jaguar stessa la definisce è innovativa in tutto: due sono motori 200 CV. Uno posto sull’asse anteriore e uno su quello posteriore. Lavorano in sincrono ...