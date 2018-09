I Muse tornano in Italia nel 2019 | concerti a Milano e Roma

Blastingnews

: I MUSE TORNANO IN ITALIA DIO SANTO ANCHE STAVOLTA NON ME LI POSSO PERDERE LI AMO I MIEI BIMBI TRASH - lovelikewaar : I MUSE TORNANO IN ITALIA DIO SANTO ANCHE STAVOLTA NON ME LI POSSO PERDERE LI AMO I MIEI BIMBI TRASH - Anna20223616 : I Muse tornano in Italia nel 2019 a Milano e a Roma!!!!! ???????? Siiiiiii!!!!!! - _candyflipping : I Muse tornano a Roma il prossimo anno sto benE BENISSIMOOOOKOOKOKOK -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Ihanno annunciato il nuovo tour mondiale e lo hanno fatto in grande stile: la band di Matt Bellamy ha rivelato, nella giornata di ieri, una bella fetta della prossima tournée internazionale, comunicando però solamente le citta' in cui suonera'. Il gruppo britannico sara' anche in, prima ae poi a: le date ufficiali verranno divulgate prossimamente. Per la band si tratta di un atteso ritorno nel nostro Paese VIDEO, visto che le ultime apparizioni risalgono al 2016: solo nel mese di maggio si tennero ben sei, al Mediolanum Forum. Nuovo singolo e nuovo album Oltre al tour, sempre ieri è stato rilasciato il video di Pressure, l'ultimo singolo prima della pubblicazione dell'album Simulation theory, ottava fatica della band che uscira' a partire dal prossimo 9 novembre. Gia' un bell'assaggio del disco lo abbiamo avuto circa un anno fa: ...