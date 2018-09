I match più importanti del sabato tra Serie A | Ligue 1 | Premier League e Liga

Puskas Award - è di Ronaldo il gol più bello dell’anno. La rovesciata in Juventus-Real Madrid a 1.80 su Sisal matchpoint : Sono entrambi in rovesciata i gol che si contendono il Puskas Award 2018, il titolo per il gol più bello dell’anno. Una è quella che tutti ricordano di Cristiano Ronaldo con il Real Madrid, nel quarto di finale di Champions League contro la Juventus: uno straordinario gesto atletico che venne accolto da una standing ovation dello Stadium e che è stato già decretato dall’Uefa come miglior gol. Per gli esperti di Sisal Matchpoint, è il ...

Chelsea - Sarri : 'Se si può uccidere il match bisogna farlo - saremo più cinici' - : Vittoria di misura per il Chelsea di Maurizio Sarri a Salonicco contro il PAOK . Al termine del match, il tecnico dei Blues ha parlato ai microfoni di Sky Sport mostrando una soddisfazione non piena. 'Sono contento per i tre punti e per la prestazione. Non sono contento del risultato perché abbiamo avuto tante occasioni per fare più gol e non l'abbiamo ...

Gian Piero Ventura torna a parlare del match contro la Svezia : 'Discorso chiuso - ma non vado più all'Ikea' : A Radio Anch'io Sport , confessa che oramai quella storia è per lui un capitolo chiuso e fieramente confida ' se cambio marciapiede quando incontro uno svedese? Non cambio marciapiede mai, sono una ...

L'allenatore è il più falloso del match : ecco la cattiveria contro l'avversario : Seconda divisione rumena, 82' della sfida contro il Chindia, il tecnico Emil Sandoi dell'Arges, dimostra di non aver dimenticato i suoi trascorsi da difensore e sgambetta l'attaccante avversario ...

Dazn - dove le partite le immagini. Il primo big match della Serie A più cara della storia (per i tifosi) è un autogol : Fermo immagine inspiegabili, blackout quasi scientifici al momento del gol, palla che lascia la scia come nei primi videogiochi anni Novanta: benvenuti su Dazn, l’ultima frontiera del calcio in pay-tv. dove le partite non le vedi, le immagini. Ci hanno bombardato per settimane con annunci pubblicitari, promozioni di ogni tipo, tutorial persino per imparare a pronunciare bene il nome un po’ bislacco della nuova piattaforma, e il risultato è che ...

Chievo-Juventus - Marotta prima del match : lo scambio Bonucci-Caldara e la squadra più pericolosa per lo scudetto : La Juventus in campo contro il Chievo, prima del match importanti indicazioni da parte di Marotta ai microfoni di Sky Sport: “l’Inter ha avuto un procedimento di crescita importante, non so se sia l’anti-Juve ma nella griglia delle prime rientra sicuramente. Cristiano Ronaldo è un prototipo di grande eccellenza. Con le sue giocate darà un apporto importante al calcio italiano. È il nono campionato dell’era Agnelli, ...

Hiroshima contro Nagasaki : il match della pace per dire mai più all'atomica : Il capitano del Sanfrecce Hiroshima Toshihiro Aoyama ha detto… 'spero che questa partita serva a tutti gli spettatori di ogni parte del mondo per capire il vero valore della pace '. Il ...

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score : i match più attesi (andata 3° turno preliminare) : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: Diretta gol live score delle partite d’andata del terzo turno preliminare che vedono coinvolte squadre di ogni parte d'Europa (oggi 7 agosto)(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 13:47:00 GMT)