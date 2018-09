I Maneskin presentano Torna a casa | con dei live a sorpresa

gqitalia

(Di venerdì 28 settembre 2018) Iamano sorprendere. E così ieri, chi si è trovato a camminare per via del Corso a Roma o in Piazza XXIV Maggio a Milano, si è imbattuto in un(non previsto) della giovane band. L’occasione era speciale, ovvero il lancio del loro nuovo singolo, che è uscito oggi e anticipa il debut album previsto per ottobre. Il brano ci mostra un altro aspetto dei: è infatti una ballata intensa, che se da un lato appare moderna dall’altro ha richiami classici. Il testo è lo sfogo di un uomo che ha perso la sua musa ed è disperato, ma lei non appena ascolterà le sue parole deciderà dire da lui. E i fan più attenti della band ritroveranno un nome giù noto, ovvero Malena, che veniva citata anche nel precedente singolo Morirò da re. «Marlena è la venere del gruppo, la personificazione della nostra libertà, creatività, vita» – spiegano i ragazzi ...