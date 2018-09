I look delle influencers durante la fashion week milanese

Al via il concorso 'The look of the year' : cercansi modelle e modelli a Ercolano : E' la più importante e prestigiosa manifestazione del mondo legata al modeling, nata nel 1983 ha lanciato supermodel del calibro di Cindy Crawford, Giselle Bundchen, Elena Santarelli, Nina Moric, ...

A Cortina si lavora per i Mondiali del 2021 - la regina delle Dolomiti si rifà il look A lavoro per i Mondiali del 2021 - la regina delle ... : Insieme al presidente Valerio Giacobbi siamo andati a vedere i lavori sulla Rumerlo, la discesa che il prossimo inverno ospiterà la Coppa del Mondo femminile. Nel 2020 la regina delle Dolomiti ...

75° Festival del cinema di Venezia : i look più belli delle star : Nato nel 1932 si è affermato come uno degli eventi cinematografici più importanti al mondo e come immancabile appuntamento per le star del grande schermo, ma anche per tutti i personaggi di rilievo ...

FESTIVAL DI VENEZIA 2018/ Foto - i look delle star : Naomi Watts sbarca in Laguna come una vera diva : Piovono critiche sulla settantacinquesima edizione del FESTIVAL di VENEZIA: in lizza per il Leone d'Oro c'è un'unica regista donna, mentre, sul web, arriva l'embargo per le recensioni(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 11:50:00 GMT)

Mostra del Cinema di Venezia 2018 - i voti ai look delle star : La 75esima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia scalda i motori. Il più storico (e prestigioso, lasciateci essere un po’ sciovinisti) dei Festival Cinematografici prenderà ufficialmente il via questa sera, mercoledì 29 agosto, e per una decina di giorni ci farà sognare con film, star, tappeti rossi e party esclusivi. Ma le prime celebrities sono già approdate al Lido, iniziando a far salire la febbre in Laguna. A cominciare, come ...

MTV Video Music Awards 2018 : i look delle star sul red carpet di New York : Come in ogni sua edizione, sono approdate nella nota metropoli statunitense, le celebrità più cool del mondo della Musica, della moda e del cinema che hanno sfilato nelle loro vesti più sfarzose e ...

"Brad Pitt ha sempre copiato i look delle fidanzate" (e queste foto lo dimostrano) : Ha avuto numerose storie d'amore nella sua vita e ogni volta ha cercato, in qualche modo, di assomigliare alla propria compagna. È questo il "vizio" di Brad Pitt: se ne è accorta, di recente, una utente di Twitter, Sarah McGonagall, fotografa di New York, la quale ha scovato un vecchio giornale nel quale si mettevano in evidenza tutte le somiglianze tra l'attore e le sue fidanzate.I saw this news article about Brad Pitt and now I ...