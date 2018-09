Hockey ghiaccio | EBEL 2019 | Bolzano perde ancora e vede allontanarsi le prime posizioni

Hockey su ghiaccio - lo Spartak Mosca perde la sua giocatrice migliore : l’annuncio dell’infortunio è… hot [FOTO] : Infortunio alla caviglia per Yulia Ushakova, lo Spartak Mosca ha pensato di annunciarlo con una foto hot sui social Un annuncio alquanto particolare, che ha diviso il web per il contenuto della foto. La squadra femminile di Hockey su ghiaccio dello Spartak Mosca ha perso per infortunio la propria giocatrice migliore, Yulia Ushakova, dovendo fare a meno di lei per le prossime gare di Kontinental Hockey League. Per rendere noto il guaio ...

Hockey ghiaccio - la Alps Hockey League si rinnova : il sodalizio tra Italia - Slovenia e Austria proseguirà fino al 2025 : La Alps Hockey League si rinnova e prosegue nella sua avventura, almeno fino al 2025. Il torneo transnazionale, nato il 21 maggio 2016 sotto l’egida della IIHF, è già giunto alla terza edizione e prevede la partecipazione di 17 squadre provenienti da Italia, Slovenia e Austria. Le Federazione dei tre Paesi oggi hanno sottoscritto un accordo per prolungare il sodalizio per ben sette anni visti gli ottimi risultati ottenuti fino a questo ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Val Pusteria sola al comando dopo tre turni - Asiago cade all’overtime contro Jesenice : Nella seconda settimana di Alps Hockey League 2018-2019 tutte le squadre partecipanti hanno disputato almeno una partita, dato che tra martedì e domenica si è svolta la seconda giornata di regular season, mentre sabato 22 sono stati effettuati gli otto match in programma del terzo turno. Al termine delle due settimane di campionato troviamo in vetta solitaria il Val Pusteria: i Lupi hanno superato 5-1 in trasferta il Red Bull Salisburgo e sabato ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : cade in casa Bolzano dopo una incredibile rimonta del Klagenfurt : Quarto turno di EBEL 2018/19 amaro per l’HCB Alto Adige Alperia Bolzano che incappa nel primo ko stagionale. Gli altoatesini ospitavano gli austriaci dell’EC-KAC Klagenfurt e sembravano avere messo il match nei giusti binari. Immediato doppio vantaggio che faceva ben sperare per le Foxes, ma gli ospiti, con una rabbiosa rimonta a metà incontro, rifilavano quattro gol consecutivi ai padroni di casa, per una vittoria che sa di ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : pesanti sconfitte per Renon e Cortina - Asiago ok. Rimandato il debutto di Milano : La stagione 2018-2019 di Alps Hockey League è stata inaugurata ieri, sabato 15 settembre, e le sorprese non sono mancate: i vice-campioni uscenti di Renon hanno subito un pesante passivo in trasferta contro il Lustenau (7-3), mentre lo sloveno Jesenice strapazza Cortina per 7-1. Asiago, detentore del titolo, fatica più del previsto contro Salisburgo, ma trova comunque la via del successo in Austria per 3-0. Tanta attesa per il debutto di Milano ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Asiago e Renon a caccia della terza finale consecutiva - Jesenice e Feldkirch tra le più temibili avversarie : Sabato 15 settembre comincia la stagione 2018-2019 di Alps Hockey League, 17 squadre partecipanti provenienti da tre diverse nazioni: Austria, Italia e Slovenia. Il format quest’anno prevede la divisione del campionato in due fasi: la tradizionale regular season, nella quale ogni squadra disputa i match di andata e ritorno contro ogni squadra (32 partite) più otto incontri aggiuntivi a livello locale, per un totale di 40 partite; a seguire ...

Hockey ghiaccio - Champions League 2019 : per Bolzano avvio ben oltre le aspettative - ma non è ancora sufficiente per passare il turno : Con un saldo di tre vittorie, di cui due ai rigori, e una sconfitta, l’HCB Alto Adige Alperia conclude oltre le aspettative le prime due settimane di Champions Hockey League 2018-2019. Nel proprio girone Bolzano occupa la seconda posizione con 7 punti, pari merito con IFK Helsinki, tre lunghezze alle spalle degli svedesi dello Skelleftea AIK; i polacchi del GKS Tychy invece rimangono tuttora a zero. Insomma, in questo momento il bilancio ...

Hockey ghiaccio - Champions League 2019 : primo ko stagionale per Bolzano. Lo Skelleftea regola i Foxes 2-1 : Dopo tre vittorie di fila, di cui due ai rigori, l’HCB Alto Adige Alperia viene sconfitta 2-1 in trasferta per mano dello Skelleftea AIK nella quarta giornata della fase a gironi di Champions Hockey League 2018-2019. I biancorossi vengono così scavalcati nel gruppo C proprio dai vice-campioni di Svezia, in attesa di conoscere il risultato finale dell’altra partita, IFK Helsinki-GKS Tychy. A differenza dei precedenti incontri i Foxes ...

Hockey ghiaccio - Champions League 2019 : storico HC Bolzano! Helsinki piegata ai rigori. Terzo successo consecutivo per gli altoatesini : L’HCB Alto Adige Alperia conquista un Terzo successo consecutivo storico in Champions Hockey League 2018/2019. Il match di ritorno contro Helsinki, disputato nella capitale finalndese, ha decretato il vincitore soltanto dopo una lunga serie di shoot-outs, con il risultato complessivo di 2-1 a favore dei Foxes. Primi 20 minuti dell’incontro a reti bianche, ma non privo di emozioni: i biancorossi inizialmente soffrono in inferiorità numerica, in ...

Hockey ghiaccio : Champions - Bolzano super : ANSA, - Bolzano, 4 SET - La Bolzano dell'Hockey su ghiaccio non smette di stupire, e di sognare. Dopo la clamorosa rincorsa vincente della scorsa stagione, che aveva portato i biancorossi dall'ultimo ...

Hockey ghiaccio - Champions League 2019 : secondo successo per Bolzano - 4-1 contro Helsinki. Foxes leader del girone C : Seconda vittoria su altrettanti incontri per l’HCB Alto Adige Alperia in Champions League. Dopo il successo maturato ai rigori contro gli svedesi dello Skelleftea AIK, al Palaonda i Foxes regolano anche in finlandesi dell’HIFK Helsinki per 4-1, volando così in testa al girone in solitaria con 5 punti. La compagine nordica sblocca le marcature dopo quattro minuti dall’inizio del match grazie a Ryan O’Connor dalla distanza. ...

Hockey ghiaccio - Champions League 2019 : grande vittoria del Bolzano - battuti i vice-campioni di Svezia ai rigori! : Un grande risultato dell’HCB Alto Adige Alperia che conquista la prima vittoria nella Champions Hockey League, per la seconda volta nella propria storia. I Foxes, dopo aver conquistato l’accesso a questa rassegna grazie alla vittoria della EBEL, hanno vinto il primo incontro del raggruppamento che vede i forti svedesi dello Skelleftea AIK, i finlandesi dell’HIFK Helsinki e i polacchi del GKS Tychy. Ebbene è arrivato il ...