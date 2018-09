Hennessey Goliath 6X6 | una “bestia” a sei ruote da 800 cavalli

wired

(Di venerdì 28 settembre 2018) Gli americani hanno una vera e propria passione per le auto di grandi dimensioni. Passione che è riuscita a contagiare anche noi europei, specie per quanto riguarda i suv ed i crossover, tipologia di vettura che ha provocato il pre-pensionamento della cara vecchia berlina. Ma in America, oltre a suv e crossover, vanno fortissimo anche i pick-up che il popolo a stelle e strisce chiama truck. E FCA ne sa qualcosa, perché la Dodge RAM 1500 è un modello molto richiesto il quale ha permesso al produttore italo-americano di generare ottime marginalità. I pick-up sono una tipologia di mezzo che rappresenta perfettamente il mondo dei motori americani, dove la vettura viene utilizzata come un mezzo per il lavoro – soprattutto in virtù della loro enorme capacità di carico – ma anche per le gite con la famiglia. Ovviamente sono auto molto pesanti e non sono di certo parche nei consumi ...