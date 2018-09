Greta Melileo | età | altezza e peso Chi è la corteggiatrice

caffeinamagazine

(Di venerdì 28 settembre 2018) Dopo due esperienze da corteggiatore, Lorenzo Riccardi è tornato a ”Uomini e Donne”, dove sta iniziando a conoscere meglio, una delle corteggiatrici che più ha incuriosito i telespettatori. Il giovane si è rimesso in gioco sperando di riuscire a trovare l’amore della sua vita. Ma per farlo dovrà battere la concorrenza di Luigi Mastroianni con cui avrebbe messo da parte la rivalità nata durante il percorso di Sara Affi Fella. Nella scorsa edizione del dating show di Maria De Filippi la modella aveva scelto il rivale Luigi Matroianni, ma la loro storia è finita nel giro di una decina di giorni. La verità è poi venuta a galla: Sara Affi Fella era semente fidanzata con il suo ex, Nicola Panico, e ha partecipato al trono per motivi di pubblicità. Dopo l’addio a Luigi Mastroianni, la modella ha intrecciato una relazione con un calciatore del Torino ...