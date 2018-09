Grazie lo stesso ragazzi! Emozioni | brividi e spirito di squadra | l’Italia fuori dai

sportfair

(Di venerdì 28 settembre 2018) L’Italia maschile di pallavolo ci ha fatto innamorare durante i Mondiali di Volley 2018: gli azzurri escono contro la Polonia a testa alta dal torneo iridato, un ‘’ perciò è doveroso a ognuno di loro! Il sogno dell’Italia della pallavolo che vince proprio in Italia il Mondiale di Volley 2018 era troppo bello per non provare a crederci fino alla fine. Le sei vittorie consecutive della formazione di Blengini ci avevano poi dato la convinzione ‘che si poteva fare’ e perfino la sconfitta contro la Russia per 3 a 0 non ci aveva distratto dall’iridata utopia. Ivan Benedetto/LaPresse Agli azzurri ed a tutti i tifosi però sono bastate le due partite delle Finals Six per aprire gli occhi e risvegliarsi dal più bel sogno sportivo che si possa fare: quello di diventare campioni del mondo. Dopo il primo disastroso match contro la Serbia, finito ...