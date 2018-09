Grande Fratello Vip – Lory Del Santo da lunedì sarà una concorrente nonostante il grave

È lei! Francesco Monte la consacra : chi è la più bella del Grande Fratello Vip : Per Silvia Provvedi questi primi giorni al Grande Fratello Vip 3 non sono semplici. Anche perché l’ultima delusione è arrivata da Francesco Monte. Ma a dirla tutta, la ‘Donatella’ è visibilmente provata per la storia d’amore naufragata con Fabrizio Corona. Non vuole parlarne all’interno della casa e quando Eleonora Giorgi insiste, Silvia sbotta. Cosa è successo oggi? L’attrice ha chiesto a Silvia Provvedi il ...

“Lory Del Santo entrerà al Grande Fratello Vip” : La notizia è riportata da Dagospia: l'ingresso nella casa del reality da parte dell'attrice recentemente colpita dalla morte...

Lory Del Santo ha deciso : lunedì entrerà al Grande Fratello Vip : Lory Del Santo entra al Grande Fratello Vip nel corso della seconda puntata La terza edizione del Grande Fratello Vip si arricchisce di un nuovo concorrente: Lory Del Santo. Come rivela Dagospia, la soubrette ha deciso di entrare nella Casa più spiata d’Italia nonostante la recente morte del figlio Loren. Lory aveva già firmato lo […] L'articolo Lory Del Santo ha deciso: lunedì entrerà al Grande Fratello Vip proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi infastidita da Eleonora Giorgi : «Non parliamo di Fabrizio Corona. Basta» : Le Donatella Se qualcuno pensava davvero che Fabrizio Corona sarebbe rimasto fuori dalle discussioni della casa del Grande Fratello Vip 2018 si sbagliava di grosso. Già al giorno quattro del reality, spunta il suo nome nel mezzo di una conversazione tra le Donatella, Walter Nudo ed Eleonora Giorgi. Quest’ultima chiede a Silvia Provvedi il segno zodiacale del suo ex fidanzato. La cantante visibilmente infastidita risponde: “Non ...

Lory Del Santo sarà al Grande Fratello Vip : Lory Del Santo Lory Del Santo ci sarà. Come riporta Dagospia, la showgirl di Drive In entrerà nella casa di Grande Fratello Vip 2018, nella seconda puntata in programma il prossimo lunedì su Canale 5 in prima serata. Lory ha deciso di mettersi in gioco sotto l’occhio indiscreto delle telecamere malgrado il triste lutto che l’ha colpita. Circa un mese fa, infatti, Loren, suo figlio minore, si è tolto tragicamente la vita. La Del Santo ...

FRANCESCO MONTE/ La pazzia per riconquistare Cecilia Rodriguez : "Ero malato di lei" (Grande Fratello Vip 2018) : Confidenze notturne tra FRANCESCO MONTE e Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello Vip 2018, ma nella testa dell'ex tronista c'è ancora Cecilia Rodriguez.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 16:50:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 | Daytime | 28 settembre 2018 | Feeling tra Francesco Monte e Silvia Salemi : [live_placement] Grande Fratello Vip 3 è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, ogni lunedì sera, con il kick-off avvenuto il 24 settembre.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3 | Daytime | 28 settembre 2018 | Feeling tra Francesco Monte e Silvia Salemi pubblicato su Gossipblog.it 28 settembre 2018 16:21.

Grande Fratello Vip 2018 - Giulia Salemi si avvicina a Francesco Monte | Video : Per una sera agiati e cavernicoli si sono uniti nella casa del Grande Fratello Vip 3 per cenare insieme. È stata l’occasione giusta per Giulia Salemi e Francesco Monte per approfondire la loro conoscenza. I due, infatti, si erano parlati subito dopo la prima puntata del reality show e la Salemi aveva addirittura confessato di aver avuto una cotta in passato per l’ex fidanzato di Cecilia Rodríguez. Le dichiarazioni, però, ...