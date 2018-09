GRANDE FRATELLO VIP 2018 Lisa Fusco sarà la prima eliminata? Ecco il motivo

SILVIA E GIULIA PROVVEDI/ Sexy e feeling speciale con Walter Nudo (GRANDE FRATELLO Vip 2018) : SILVIA e GIULIA PROVVEDI Sexy nella casa del Grande Fratello Vip 2018 e protagoniste di un feeling speciale con Walter Nudo: doppia sorpresa per le gemelline?(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 06:41:00 GMT)

FRANCESCO MONTE/ Il ricordo di Cecilia Rodriguez e il gossip su Silvia Provvedi (GRANDE FRATELLO Vip 2018) : FRANCESCO MONTE tra il ricordo di Cecilia Rodriguez e il gossip su Silvia Provvedi: l'ex tronista sempre più protagonista delle dinamiche del Grande Fratello Vip 2018.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 06:38:00 GMT)

GRANDE FRATELLO Vip 2018/ Giulia Salemi ammette : "Il mio uomo ideale è nella Casa - si tratta di.." : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Giulia Salemi ammette che Valerio Merola incarna le qualità del suo uomo ideale. "Se avesse 30 anni di meno...."(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 03:05:00 GMT)

IVAN CATTANEO "RIFIUTARE UNA DONNA È PEGGIO CHE VIOLENTARLA"/ GRANDE FRATELLO Vip 2018 - arriverà l'espulsione? : Frase infelice e fuori luogo da parte di IVAN CATTANEO nella casa del Grande Fratello e polemica sui social e tra i gieffini, cosa ha detto il cantante? (Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 20:26:00 GMT)

FRANCESCO MONTE/ Cecilia Rodriguez nei pensieri : chiodo fisso per l'ex tronista? (GRANDE FRATELLO Vip 2018) : Dopo pochi giorni dall’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, FRANCESCO MONTE ha parlato dell’ex fidanzata Cecilia Rodriguez. Ecco cosa ha detto l'ex tronista.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 19:27:00 GMT)

SILVIA PROVVEDI E WALTER NUDO/ GRANDE FRATELLO Vip 2018 - la madre la difende dalle accuse del suo ex : SILVIA PROVVEDI e WALTER NUDO sono sempre più intimi al Grande Fratello Vip 2018 ma a Mattino 5 si presenta Francesco Chimirri, il suo flirt estivo, con importanti rivelazioni(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 19:00:00 GMT)

GRANDE FRATELLO Vip – Chi è Alessandra Moretti? La compagna di Maurizio Battisti coetanea della figlia del comico [GALLERY] : Alessandra Moretti è la compagna di Maurizio Battista, il concorrente del Grande Fratello Vip 3 condivide una storia d’amore con una donna molto più giovane di lui Maurizio Battista è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 3. Il comico ha preso parte al reality di Canale 5 con entusiasmo e già nella prima puntata del programma ha dimostrato il suo amore per la compagna, la bella Alessandra Moretti, urlandole in diretta ‘ti ...

“Con chi finirà a letto!”. Ahia - terremoto al GRANDE FRATELLO Vip : Silvia Provvedi smascherata. È già tutto scritto : Al Grande Fratello Vip 3 è già tempo di iniziare a pensare ai possibili flirt amorosi. Come quello che potrebbe presto vedere protagonista Silvia Provvedi: l’ex fidanzata di Fabrizio Corona in questi primissimi giorni si è già lasciata andare a siparietti hot. Prima la doccia bollente dove ha messo in mostra tutte le ‘grazie’, poi i massaggi bollenti con Walter Nudo. Ma a quanto pare Silvia, componente de “Le ...