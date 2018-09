Grande Fratello Vip 2018 | Giulia Salemi si avvicina a Francesco Monte | Video

superguidatv

(Di venerdì 28 settembre 2018) Per una sera agiati e cavernicoli si sono uniti nella casa delVip 3 per cenare insieme. È stata l’occasione giusta perper approfondire la loro conoscenza. I due, infatti, si erano parlati subito dopo la prima puntata del reality show e laaveva addirittura confessato di aver avuto una cotta in passato per l’ex fidanzato di Cecilia Rodríguez. Le dichiarazioni, però, sembravano non aver scalfito. I due ieri hanno parlato per circa un’ora in giardino e tra i due pare possa nascere più di un’amicizia.Una lunga chiacchierata per conoscersi:hanno trascorso più di un’ora a parlarsi e a stuzzicarsi. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, che inizialmente sembrava restio nei confronti della modella, ieri sera ha cercato a lungo l’approccio.ad un certo punto ha addirittura affermato:Non mi piace come mi stai trattandoriferendosi all’atteggiamento un po’ scostante di. Quest’ultima gli ha risposto:Non è vero, anzi, ti sto trattando come una persona con la quale non ho un rapporto estremamente superficiale.