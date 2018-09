Gran Bretagna | +1 | 2% a a Pil nel II trimestre | finale

Gran Bretagna - avanza il deficit delle partite correnti : Aumenta a 20,3 miliardi di sterline il deficit delle partite correnti in Gran Bretagna, nel 2° trimestre del 2018, rispetto al disavanzo rivisto di 15,7 mld, dato rivisto da 17,7 mld, del 1° trimestre.

Gran Bretagna - PIL secondo trimestre confermato in crescita : Confermata la stima preliminare per il PIL del Regno Unito nel secondo trimestre del 2018. La seconda stima diffusa dall'Office for National Statistics, ONS, evidenzia una crescita dello 0,4% rispetto ...

Gran Bretagna - l'Ukip propone varie restrizioni per i musulmani : In Gran Bretagna l'United Kingdom Independence Party, Ukip,, durante la conferenza annuale, e 25° compleanno del partito, tenutasi presso l'International Convention Center di Birmingham, ha proposto '...

Gran Bretagna - rarissima balena Beluga avvistata nel Tamigi : “vive nel Mar Glaciale Artico - mai vista prima così a Sud” [FOTO] : 1/5 AFP/LaPresse ...

Gran Bretagna - sangue infetto giunto dagli Usa ha causato 3 mila morti : Nella Gran Bretagna di Theresa May un nuovo scandalo, legato al sangue infetto, sta sconvolgendo la sanità nazionale. 'Sono accadute cose che non dovevano accadere', ha dichiarato nel pomeriggio del ...

Una Gran Bretagna "carbon-free" e una Brexit che protegga i lavoratori : Corbyn infiamma il Labour : ... Corbyn ha detto che il partito laburista chiede "una Brexit che protegga il lavoro e l'economia" in Gran Bretagna e "si opporrà'" se questo risultato non dovesse essere garantito nei negoziati sul ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : assegnate le due wild card. Argentina e Gran Bretagna direttamente alla fase finale : L’edizione 2018 non si è ancora conclusa, ma si inizia già a pensare alla Coppa Davis 2019, con il nuovo format che tanto ha fatto discutere. Infatti il oggi, mercoledì 26 settembre, alle 16.00 ora italiana, a Londra, è previsto il sorteggio del turno di qualificazione (1-2 febbraio 2019), che si giocherà ancora con la vecchia formula degli incontri casa-trasferta. La diretta streaming della cerimonia sarà visibile sul sito Daviscup.com e ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : Italia a secco nelle prove a squadre. Titoli per Slovacchia e Gran Bretagna : Sono iniziati oggi con le gare a squadre i Mondiali di Canoa slalom a Rio de Janeiro: in Brasile l’Italia era al via di entrambe le prove maschili ma non è riuscita a cogliere medaglie. Nel kayak Giovanni De Gennaro, Zeno Ivaldi e Christian De Dionigi si sono classificati ottavi, mentre nella canadese Roberto Colazingari, Raffaello Ivaldi e Stefano Cipressi hanno chiuso al nono posto. KAYAK MASCHILE Titolo alla Gran Bretagna, che ha ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : Francia e Gran Bretagna trionfano nelle gare a squadre femminili : Sono stati assegnati a Rio de Janeiro (Brasile) i primi titoli dei Mondiali di Canoa slalom. Nel canale artificiale di Deodoro, si sono appena concluse le gare a squadre femminili, in cui non era presente l’Italia. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Nel kayak oro alla Francia con Lucie Baudu, Marie-Zelia Lafont e Camille Prigent che realizzano una run impeccabile e si impongono con il tempo di 108.37. Battute per 75 centesimi le ...

Gran Bretagna - carenza di penne di adrenalina : paura per gli allergici : Preoccupa in Gran Bretagna la carenza di EpiPen, la penna per autoiniettarsi adrenalina salvavita per gli allergici. I produttori, si legge sulla Bbc online, spiegano la scarsità di dispositivi con problemi di forniture legati alla produzione, e il Dipartimento della Sanità assicura di essere al lavoro con i produttori per risolvere la situazione il più presto possibile. “Ogni paziente che non riuscisse a ottenere delle scorte deve parlare ...

Brexit - per entrare in Gran Bretagna anche ai cittadini Ue servirà il visto : Dopo Brexit non ci sarà trattamento preferenziale per i cittadini Ue: per entrare in Gran Bretagna dovranno ottenere un visto esattamente come i cittadini indiani, cinesi, neozelandesi o di qualsiasi altro Paese al mondo. Visti e permessi di lavoro saranno concessi in base alle necessità del mercato del lavoro, senza “privilegi” per chi viene dall’Europa. Le nuove regole sull’immigrazione non riguarderanno i ...

Reazione a catena per annientare la malaria / Esperimento condotto in Gran Bretagna da un italiano : In Gran Bretagna un italiano ha condotto un Esperimento sulla malaria, una Reazione a catena sembra in grado di annientare le zanzare con le femmine che diventano sterili. (Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 19:54:00 GMT)

Equitazione - FEI Nations Cup completo 2018 : Gran Bretagna in trionfo a Waregem! Ottavo posto per l’Italia : Gran Bretagna in trionfo a Waregem, in Belgio, dove è andata in scena la sesta tappa della FEI Nations Cup 2018 di completo. Sarah Bullimore su Valentino V, Flora Harris su Amazing, Camilia Dumas su Artistiek e Will Furlong su Collien P 2 hanno prevalso grazie ad una prova superba nel cross country (per l’occasione ultima specialità della competizione), che ha consentito ai britannici di piazzare il sorpasso ai danni della Francia, ...

Gran Bretagna - vendite al dettaglio crescono oltre attese : Teleborsa, - Ad agosto i consumi nel Regno Unito sorprendono in positivo gli analisti, pur rallentando rispetto al mese precedente. Secondo l'Office for National Statistics, nel mese di agosto, le ...