GR | camion contro moto | 2 feriti gravi

Violento scontro tra camion e tre auto : un morto e diversi feriti : L'impatto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 24 settembre lungo la strada statale 318 "di Valfabbrica" in provincia di...

Scontro tra pullman turisti e camion : un morto : Incidente tra un pullman e un mezzo pesante lungo l'autostrada A21 all'altezza di Manerbio in direzione Brescia. Il primo bilancio, reso noto dall'Areu - l'azienda regionale emergenza urgenza - parla ...

Incidenti : scontro tra pullman turisti e camion nel Bresciano - un morto : Milano, 14 set. (AdnKronos) - Incidente tra un pullman e un mezzo pesante lungo l'autostrada A21 all'altezza di Manerbio in direzione Brescia. Il primo bilancio, reso noto dall'Areu - l'azienda regionale emergenza urgenza - parla di una persona deceduta, un ricoverato in codice giallo all'ospedale d

Auto sbanda e si schianta contro un camion - muore un 47enne : Un uomo di 47 anni è morto, poco prima delle tredici di giovedì, in un incidente stradale avvenuto a Vanzaghello sulla strada che collega il paese al raccordo della statale 336 per Malpensa. Due i ...

Moto contro camion a Sanfré : morto centauro 63enne del paese vicino Bra : Gravissimo incidente stradale a Sanfrè in via circonvallazione poco dopo le 17,10. Un Motociclista si è scontrato contro un camion. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bra, 118 e ...

Livorno. A 18 anni si schianta con lo scooter contro un camion - choc per la morte di Filippo : L'incidente mortale sulla via delle Sorgenti tra Livorno e Collesalvetti. Filippo stava rientrando a casa in sella al suo scooter, verso Nugola, dove abitava da una decina di anni con la famiglia: ma è finito contro un camion che trasporta un grosso manufatto.Continua a leggere

Ferrara - scontro fra 3 camion : chiusa autostrada A13/ Ultime notizie - 6 km di coda in direzione sud : Ferrara, scontro fra 3 camion: chiusa autostrada A13. Ultime notizie, 6 km di coda in direzione sud, rallentamenti anche in direzione nord, verso Padova, per i curiosi(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 12:30:00 GMT)

VD : scontro camion-auto - cinque feriti gravi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ucraina - furgone si schianta contro camion : l’incidente è terrificante [VIDEO] : L’incredibile impatto tra un furgone ed un camion è stato immortalato nei pressi della cittadina Ucraina di Milushi Un terribile incidente è stato immortalato dalle telecamere di sicurezza situate su una strada del paese ucraino di Milushi nel distretto di Lutsk. Le immagini ci mostrano il tremendo impatto tra un furgone ed un camion che proseguiva in senso opposto. Dopo il fortissimo urto, il furgone viene sventrato proprio dal lato ...

camionista fermato per un controllo : i risultati choc dell'alcol test : L'uomo era alla guida di un mezzo pesante con un rimorchio: gli agenti lo hanno bloccato prima che potesse far danni

Sellia - scontro auto-camion - un ferito grave. Dopo urto cisterna tir perso carburante - chiusa statale 106 : Sellia MARINA , CATANZARO, - Un uomo è rimasto ferito in maniera grave in un incidente avvenuto all'alba sulla statale 106 tra Simeri Mare e Sellia Marina. Nello scontro sono rimasti coinvolti un ...

camion militare contro due vetture - tre persone ferite : CREMONA - Incidente stradale senza gravi conseguenza poco prima delle 10 di lunedì 27 agosto in tangenziale, nel tratto tra i rondò del Maristella e della via Mantova. Un Camion militare, per motivi ...

Controesodo - caos sulla A14 : traffico dirottato per i lavori in una galleria dopo l’incendio di un camion : traffico in tilt sull’autostrada Adraiatica. Ci sono code per 13 km sulla A14 Bologna – Taranto, direzione nord, a causa di un grave incendio che ha coinvolto un mezzo pesante nella tarda serata del 23 agosto, nella galleria di Grottammare, tra il comune marchigiano e la città Pedaso. Mentre sono 9 i chilometri di code – percorribili in circa 40 minuti – sulla carreggiata opposta, a causa dell’uscita obbligatoria a Porto ...

Caltanissetta - scontro frontale tra auto e camion : Salvatore muore con i suoi due figli : Salvatore Barba e i suoi due figli, Flavia e Enzo, sono le vittime di un incidente stradale verificatosi all'imbocco della statale 626 Caltanissetta-Gela. I tre tornavano da un matrimonio quando la loro vettura ha impattato il mezzo pesante, morendo sul colpo. Alla base della tragedia forse un tentativo di sorpasso azzardato. "Il cuore straziato di Mussomeli vi abbraccia".Continua a leggere