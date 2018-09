Gp Russia | Vettel | ' Avremo tanto da lavorare questa notte'

F1 Gp Russia - Vettel : «In qualifica voglio la pole» : Il pilota tedesco ha ribadito che comunque 'c'è tanto lavoro da fare domani, stasera e stanotte - ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport - E' stato difficile però penso che domenica andrà meglio e che ...

Formula 1 - GP Russia : Vettel dopo le libere : 'Giornata dura ma sono positivo - vogliamo prima fila' : "Avremo tanto lavoro da fare stanotte, non è stata un'ottima giornata". sono le prime parole di Sebastian Vettel dopo le libere del GP di Russia, chiuse dal ferrarista con un primo ed un quinto posto. ...

Sebastian Vettel - GP Russia 2018 : “Domani vogliamo la prima fila. Oggi tanta fatica ma lavoreremo stanotte” : Sebastian Vettel ha faticato nelle prove libere 2 del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari non ha brillato nemmeno sul passo gara, stentando sia con le gomme hypersoft che con quelle ultrasoft mentre non ha provato le soft a differenza di quanto fatto dal compagno di squadra Kimi Raikkonen e da Lewis Hamilton. Il tedesco, però, è parso davvero molto sorridente ai microfoni di Sky e ha parlato anche in lingua ...

F1 - GP Russia 2018 : prove libere 2. Lewis Hamilton e la Mercedes impressionano - Vettel quinto davanti a Raikkonen : Prosegue il magic moment di Lewis Hamilton (Mercedes) che, dopo le vittorie di Monza e Singapore, piazza il miglior tempo anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Russia 2018 di Formula Uno. L’inglese, infatti, ha fatto segnare un ottimo 1:33.385, precedendo il proprio compagno di scuderia Valtteri Bottas di 199 millesimi. Il finlandese si è sempre trovato bene sul tracciato di Sochi e lo ha ribadito anche oggi, ...

LIVE F1 - GP Russia 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Sebastian Vettel cerca conferme - eterna sfida con Hamilton : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. A Sochi i piloti avranno a disposizione 90 minuti per trovare la giusta messa a punto sulle proprie monoposto e perfezionare il feeling con il tracciato. Si torna in pista dopo la FP1 della mattinata dove Sebastian Vettel ha siglato il miglior tempo precedendo l’inatteso Max Verstappen e Lewis Hamilton: il confronto tra il tedesco ...

F.1 - GP di Russia - Vettel il più veloce nelle libere 1 : Il fine settimana del Gran Premio di Russia è entrato nel vivo con la prima sessione di prove libere. Nei primi novanta minuti, Sebastian Vettel è stato il più veloce. Il tedesco della Ferrari ha fermato il cronometro sull'1:34.488, precedendo la Red Bull di Verstappen e le due Mercedes di Hamilton e Bottas.Un buon inizio. Nonostante un problema tecnico che gli ha fatto perdere i primi minuti della sessione, Vettel ha potuto portare in pista la ...

F1 Russia - la Ferrari di Vettel parte forte nelle Libere 1 : Hamilton non si scopre e chiude 3° con le soft. Entrambe le Red Bull in penalità: partiranno da fondo griglia