Giudice Kavanaugh | primo ok al Senato Indagine lampo su abusi sessuali

Caso Kavanaugh - Ford : "Terrorizzata - ma parlare è un dovere civico" | Il Giudice in lacrime : "Non lascerò" : La donna che ha accusato il giudice della Corte Suprema di tentato stupro testimonia davanti alla commissione Giustizia del Senato statunitense

“Kavanaugh mi assalì mentre rideva” Il Giudice in lacrime : sono innocente : «Ho pensato che Brett mi avrebbe accidentalmente uccisa». E poi ancora, trattenendo a fatica le lacrime: «sono sicura al cento per cento che fosse lui»....

Giudice Kavanaugh : Sono vittima di un complotto politico : La prima donna ad accusare di aggressione sessuale Brett Kavanaugh, il Giudice nominato da Trump alla Corte suprema, è stata seguita da milioni di persone in tutto il Paese. Il Giudice della Corte Suprema si è presentato nell’aula del Senato degli Stati Uniti e ha iniziato la sua deposizione dichiarandosi innocente. "Un'offensiva politica calcolata e orchestrata alimentata dalla rabbia per l'elezione del presidente Trump nel 2016". Così ...

"Kavanaugh mi assalì mentre rideva" Il Giudice in lacrime : sono innocente : ... oppure un villaggio splendente sulla collina, dove l'etica, la verità e la giustizia alla fine prevalgono sempre, che scendano da Dio o dalla fede laica nello stato di diritto? E la politica, ha ...

Usa - la deposizione di Ford contro il Giudice Kavanaugh : 'Lui rideva durante l'aggressione' : 'Alzarono il volume della musica. Fui spinta sul letto e Brett si mise sopra di me. Iniziò a muovere le mani sul mio corpo e a strusciarsi'....

Kavanaugh - Ford testimonia al Senato contro il Giudice di Trump : «Mi ha aggredita» : «Sono sicura al 100%»: Christine Blasey Ford non ha dubbi che ad aggredirla sessualmente nel 1982 fu Brett Kavanaugh, il giudice nominato da Trump alla Corte suprema che aspetta la conferma dal ...

La testimonianza contro il Giudice Kavanaugh : Christine Blasey Ford sta ripetendo alla commissione del Senato l'accusa di aggressione sessuale contro il candidato alla Corte Suprema, per ora in modo piuttosto convincente The post La testimonianza contro il giudice Kavanaugh appeared first on Il Post.

Kavanaugh - Giudice nominato alla Corte Suprema Usa : "Al liceo bevevo - ma nessun assalto sessuale" : Il giudice nominato alla Corte Suprema parla alla commissione Giustizia del Senato: "Se vincono le calunnie, nessuno servirà più il Paese". Christine Blasey Ford conferma le accuse: "E' mio dovere"

Giudice Kavanaugh : altre accuse - ma lui nega : Oggi il Senato americano ascolterà Christine Ford, la prima a denunciare il magistrato scelto da Trump per la Corte Suprema. Il presidente ha annunciato che seguirà l'interrogatorio e che potrebbe cambiare idea. Si chiama Julie Sweatnick la terza donna che dice di essere stata violentata da Brett Kavanaugh, il Giudice scelto da Donald Trump per la Corte Suprema degli Stati Uniti. --Alcuni senatori hanno ricevuto un paio di lettere ...

Donald Trump difende Giudice Kavanaugh : Resta dov'è : Il Giudice nominato per la Corte Suprema liquida le accuse come "calunnie". Il presidente: "Sono con lui fino in fondo". Intanto una terza donna si fa avanti. Il Giudice Michael Avenatti ha fatto sapere di rappresentare una donna che “ha informazioni credibili sul Giudice Kavanaugh e su Mark Judge. Già due donne prima della cliente di Avenatti hanno detto di essere state oggetto di abusi sessuali da parte del Giudice, Christine Blasey Ford e ...

Una terza donna ha accusato il Giudice statunitense Brett Kavanaugh di averla molestata : Una terza donna ha accusato di molestie sessuali Brett Kavanaugh, nominato dal presidente statunitense Donald Trump come nuovo membro della Corte Suprema degli Stati Uniti. Lo ha reso noto l’avvocato Michael Avenatti, noto tra le altre cose per essere anche l’avvocato The post Una terza donna ha accusato il giudice statunitense Brett Kavanaugh di averla molestata appeared first on Il Post.

Caso Giudice Kavanaugh - venerdì decisione Corte : Il nuovo giudice della Corte suprema sposterebbe l’asse del collegio giudicante dalla parte dei conservatori, si è pensato di incastrarlo con un’accusa di molestie che risalirebbero a quando aveva 17 anni. L’accusatrice di violenza sessuale del giudice Brett Kavanaugh testimonierà davanti alla commissione del Senato.--La Commissione Giustizia del Senato Usa ha fissato venerdì il voto per la conferma del giudice Brett Kavanaugh alla Corte ...

Kavanaugh - nuove accuse di molestie al Giudice Usa/ Lui reagisce : “Non mi faccio intimidire” : Usa, nuove accuse di molestie al giudice Kavanaugh. Ultime notizie, aperte indagini sull'uomo scelto da Donald Trump per la Corte Suprema: "testimone credibile"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 01:00:00 GMT)

Giovedì sarà il giorno decisivo per il Giudice Kavanaugh e la sua accusatrice : New York. Mancano quarantuno giorni alle elezioni di metà mandato e in un’America dove la disoccupazione è praticamente a zero e la Borsa tocca record positivi il Partito repubblicano al governo e l’Amministrazione Trump sono molto indietro nei sondaggi rispetto ai democratici, in alcuni casi lo sva