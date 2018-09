Giornata per l’aborto | “Sessualità in Italia? Affidata alla ‘naturalità’ | non ai

Giornata per l’aborto sicuro : “Contro Pillon e ministro Fontana serve uno schieramento progressista di donne” : “Non credo che cambieranno la legge 194, ci sarebbe la rivolta. Ma cambieranno la cultura. E volte le leggi possono essere vanificate nella loro applicazione”. Sono le parole di Livia Turco, ex ministra della Salute, a margine del convegno Non tornare indietro: molto più di 194! oggi alla Camera dei Deputati a Roma nella Giornata internazionale per l’aborto sicuro. “Per evitare che vincano Pillon o Fontana – che ...

Quiliano - 'Giornata a Porte aperte' nella Scuola Civica di Musica : Il Comune di Quiliano e la Scuola Civica di Musica invitano la cittadinanza alla Giornata a Porte Aperte di sabato 29 settembre dalle ore 15.30 alle ore 18.30, in via Valleggia Superiore , c/o ...

Volley : Mondiali 2018 - la FIVB ferma Da Zotto per una Giornata : TORINO- Una brutta tegola è caduta sulla testa del Brasile che oggi pomeriggio non avrà il suo tecnico Renan Dal Zotto a guidare la squadra dalla panchina nella sfida che opporrà i carioca agli Stati ...

Serie A - gli arbitri della settima Giornata : Banti per Juve-Napoli - derby di Roma a Rocchi : Che sarebbero stati Rocchi e Banti ad arbitrare le due super sfide del sabato di Serie A era quasi annunciato. Il fiorentino è stato designato mercoledì per la seconda volta in stagione, per una gara ...

Giornata per l’aborto sicuro - l’appello al Parlamento : “Contraccezione sia gratuita e si faciliti l’interruzione farmacologica” : “Chiediamo contraccezione gratuita e interruzioni di gravidanza economiche e soprattutto senza rischi”. È una rete di donne, medici, operatori della sanità e associazioni che nella Giornata Internazionale per l’aborto sicuro scende in campo con una conferenza stampa alla Camera dei Deputati di Roma per spingere i politici a mettere contraccezione e interruzione di gravidanza nella loro agenda. “Non tornare indietro: molto più di 194!”, ...

Cristiano Ronaldo squalificato per una sola Giornata in Champions League. Salterà lo Young Boys : Cristiano Ronaldo Salterà solo una giornata di Champions League. La Uefa ha giudicato la tirata di capelli ai danni di Murillo durante la partita contro il Valencia come semplice condotta anti-...

Liga - risultati 6a Giornata : sconfitte per Real Madrid e Barcellona : L'ex Milan André Silva grande protagonista, doppietta, nel 3-0 del Siviglia sui Blancos, mentre i Blaugrana perdono 2-1 contro il Leganes

Calcio - Champions League 2018-2019 : una Giornata di squalifica per Cristiano Ronaldo. Ci sarà contro Mourinho : I tifosi della Juventus possono tirare un sospiro di sollievo: Cristiano Ronaldo potrà prendere parte alla doppia sfida di Champions League contro il Manchester United, squadra in cui ha militato dal 2003 al 2009. Il lusitano infatti è stato squalificato per una sola giornata dopo l’espulsione rimediata a Valencia. Il portoghese era stato protagonista di un discusso episodio, in cui l’ausilio del VAR, ancora assente nel massimo ...

Cristiano Ronaldo squalificato per una Giornata in Champions League : Una giornata di squalifica a Cristiano Ronaldo: è la decisione dell'Uefa dopo l'espulsione subita dall'attaccante portoghese in Valencia-Juventus, prima giornata della fase a gironi di Champions League.Il campione portoghese rischiava fino a 3 giornate di squalifica per aver tirato i capelli al difensore del Valencia Murillo, ma la Uefa ha deciso di confermare una sola giornata di squalifica. Ronaldo, quindi, salterà soltanto la ...

Londra : positiva la Giornata per Centrica : Scambia in profit Centrica , che lievita dell'1,84%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di Centrica ...

Giornata mondiale del turismo - Uecoop : boom degli acquisti on line per viaggi e soggiorni : boom degli acquisti on line per viaggi e soggiorni con un crescita del +15% nell’ultimo anno e una spesa che supera i 3,54 miliardi di dollari. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati Digital 2018 in occasione della Giornata mondiale del turismo che si celebra il 27 settembre in tutto il mondo e che quest’anno è dedicata proprio alla trasformazione digitale. Il turismo on line – spiega Uecoop – ...