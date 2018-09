Giornata Mondiale del Cuore – Herbalife Nutrition al fianco di Cardio Race : Herbalife Nutrition e Cardio Race: in occasione della Giornata Mondiale del Cuore si rinnova la partecipazione di Herbalife Nutrition alla gara podistica che fa battere il Cuore Ancora una volta Herbalife Nutrition al fianco di un’importante iniziativa: da venerdì 28 a domenica 30 settembre si svolgerà infatti a Roma, presso il Ponte della Musica (Piazza Gentile da Fabriano), la 15° edizione della Cardio Race, manifestazione per la ...

Giornata Mondiale contro la Rabbia : Boehringer Ingelheim unisce le proprie forze con quelle dei veterinari : Si celebra oggi la Giornata Mondiale contro la Rabbia e Boehringer Ingelheim, il maggior fornitore Mondiale di vaccini veterinari antirabbici2, unisce le proprie forze con quelle dei veterinari, dei proprietari di animali domestici, delle organizzazioni governative e non-governative di tutto il mondo per sensibilizzare sulla necessità della prevenzione contro questa terribile malattia. Obiettivo dell’azienda è portare attenzione sulla grave ...

Giornata Mondiale contro la Rabbia : uccide 100 bambini al giorno : Nel mondo quasi 60 mila persone muoiono ogni anno di Rabbia, 100 bambini al giorno, uno ogni venti minuti, e nella quasi totalità dei casi questa malattia, che porta alla morte certa alla comparsa dei sintomi, è causata da morsi di cani rabbiosi. La Rabbia è una malattia che non è affatto scomparsa e fa ancora paura, a partire dal nome stesso, che evoca sintomi e decorso violenti e fatali. Per questo ogni anno, il 28 settembre, è la Giornata ...

Giornata Mondiale del turismo - Uecoop : boom degli acquisti on line per viaggi e soggiorni : boom degli acquisti on line per viaggi e soggiorni con un crescita del +15% nell’ultimo anno e una spesa che supera i 3,54 miliardi di dollari. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati Digital 2018 in occasione della Giornata mondiale del turismo che si celebra il 27 settembre in tutto il mondo e che quest’anno è dedicata proprio alla trasformazione digitale. Il turismo on line – spiega Uecoop – ...

Giornata Mondiale delle balbuzie : Sono circa un milione in Italia le persone che soffrono di balbuzie. Il 22 ottobre si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale delle balbuzie

Lunedì 24 settembre 2018 AIRC promuove in Italia la Giornata Mondiale per la Ricerca sul Cancro : In un mondo in cui l’aspettativa di vita è in crescita, il Cancro è una patologia sempre più rilevante. Secondo l’Agenzia internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), nei prossimi anni il Cancro sarà la principale causa di morte nel mondo, con 21,6 milioni di nuovi casi previsti e 13 milioni di morti nel 2030. Le stime per il 2018 parlano di 18,1 milioni di nuovi casi di Cancro (17 milioni se si escludono i tumori della pelle che ...

Giornata Mondiale della bisessualità - ‘to Bi or not to Bi’? : Il 23 settembre è il giorno dedicato alla bisessualità. Si definisce bisessuale una persona che è in grado di sviluppare attrazione fisica, romantica e/o emotiva verso individui dello stesso genere e del genere opposto. Istituita nel 1999 in occasione della International Lesbian and Gay Association Conference di Johannesburg (Sudafrica), questa Giornata deriva dall’idea di alcuni attivisti dei diritti bisessuali statunitensi ed è un’occasione ...

Giornata Mondiale del rinoceronte : il bracconaggio ne uccide uno ogni otto ore : È questo il motivo per cui nella Giornata internazionale del rinoceronte si tengono iniziative culturali in tutto il mondo, Italia compresa. Noi diamo un piccolo contributo, con l'elenco di dieci ...

Giornata Mondiale della Atassie – 25 Settembre 2018 : Giornata Mondiale della Atassie – 25 Settembre 2018. Il 25 Settembre 2018 sarà celebrata per il XVIII anno consecutivo la Giornata Mondiale delle Atassie. In quattro continenti, America, Asia, Australia ed Europa, le organizzazioni che aderiscono proporranno per l’occasione iniziative ed eventi di varia natura per la diffusione della conoscenza e della prevenzione di questa gravissima e poco conosciuta patologia neuro genetica. La sera di ...

Giornata Mondiale Alzheimer/ Ogni 3 secondi un nuovo caso - i numeri purtroppo continuano a crescere : Giornata Mondiale Alzheimer: il morbo che cancella la memoria è senza cura, non esiste un farmaco capace di arrestare o far regredire il declino cOgnitivo. In Italia ne soffrono in 600mila(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 18:53:00 GMT)

Giornata Mondiale dell’Alzheimer - 47 milioni di casi nel mondo e poca ricerca. Adi : “Numero malati triplicherà” : Ogni 3 secondi una persona sviluppa una forma di demenza, settima causa di morte in tutto il mondo. Le persone colpite sono 47 milioni, numero destinato a triplicarsi entro il 2050 raggiungendo i 152 milioni. In Italia si stimano ad oggi 1.241.000 di casi. Sono i dati presentati in occasione della 24esima Giornata Mondiale dell’Alzheimer, contenuti nel Rapporto Mondiale Alzheimer 2018 dalla Federazione Alzheimer Italia e da Adi ...

Giornata Mondiale dell’Alzheimer giunta oggi alla 25esima edizione : Giornata Mondiale dell"Alzheimer giunta oggi 21 settembre 2018 alla sua 25esima edizione. Gli italiani malati di demenza sarebbero 1,241mila, e di questi 600mila hanno avuto una diagnosi di Alzheimer. oggi fortunatamente è sempre meno complicato riuscire a diagnosticare la malattia, ma la strada per avere delle cure certe è ancora purtroppo molto lontana.Sul territorio Mondiale si calcolano circa 50 milioni le persone con questa patologia, e ...

Giornata Mondiale dell'Alzheimer : in Italia oltre 1 - 2 milioni di malati : In occasione della 34esima Giornata mondiale alzheimer, la federazione Alzheimer Italia, rappresentante per il nostro paese di adi - alzheimer's disease international, presenta il rapporto mondiale alzheimer 2018 intitolato 'Lo stato dell'arte della ricerca sulla demenza". Una panoramica della situazione attuale della ricerca nel campo delle demenze, che indaga quali siano le effettive azioni intraprese, le speranze, gli ostacoli. Il rapporto, ...

E' la Giornata Mondiale dell'Alzheimer - un milione i malati in Italia - : ... ha come obiettivo accrescere la sensibilità e la consapevolezza su una patologia che colpisce circa 47 milioni di persone nel mondo