Giorgia Meloni chiama Nello Musumeci | nuovo progetto sovranista e conservatore

Giorgia Meloni - il retroscena : preoccupata per le europee. Ecco perché vuole smarcarsi da Matteo Salvini : C'è una cosa che preoccupa non poco Giorgia Meloni: rimanere fuori dell'Europarlamento. Gli ultimi sondaggi infatti non danno alcuna sicurezza a Fratelli d'Italia , visto che la soglia d'accesso è il ...

Aquarius 2 - Giorgia Meloni : 'La Francia ci chieda scusa - lucra sulla miseria dell'Africa' : 'Se il ministro francese Nathalie Loiseau vuole occuparsi di solidarietà e umanità chieda scusa a nome della Francia', sbotta su Twitter Giorgia Meloni . E chieda scusa 'per il saccheggio che continua ...

Giorgia Meloni : 'Steve Bannon? Noi in rete con altri sovranisti - ma sempre e soltanto filo italiani' : Questa sudditanza è un tratto tipico della politica italiana. C'era Renzi che scimmiottava Obama, la Boschi che all'ambasciata Usa indossava la spilletta di Hillary Clinton. Io ho sempre ben presente ...

Giorgia Meloni : "Una nuova casa per conservatori e sovranisti" : "Siamo pronti alla costituzione di un grande movimento conservatore. Un nuovo contenitore politico per la destra". Lo ha detto Giorgia Meloni a '1/2 ora in più' all'indomani del suo incontro con Steve Bannon ad Atreju, l'evento di Fratelli d'Italia. La sua formazione politica ha aderito a The Movement. Sull'ex stratega della casa Bianca la leader di Fd'I dice: "Incontrarlo ha significato offrire la dimensione dei rapporti internazionali ...

La festa di Giorgia Meloni contro l'Europa di Juncker : la caricatura del presidente ubriaco : L'ironia è protagonista di questa edizione di Atreju . Ad accogliere chi arriva all'isola Tiberina dalla padrona di casa Giorgia Meloni, riporta il Tempo, è la sagoma cartonata di Jean Claude Juncker ...

Giorgia Meloni apre Atreju - all'Isola Tiberina - : Roma, 21 set., askanews, - 'Non è facile mettere insieme M5S e Lega, ragione per cui non l'abbiamo fatto, a me interessa cosa si fa per italiani, Di Maio ha un problema interno ai Cinque stelle, c'è ...

"Reddito cittadinanza metadone di Stato" - l'attacco di Giorgia Meloni : "La tassa piatta è una vera rivoluzione ma oggi non se ne parla più. Si parla del reddito di cittadinanza , che è la proposta principe del M5S. Si fa finta di proporla con una serie di proposte che in ...

Giorgia Meloni : 'Passi avanti per liberare Matteo Salvini dalla morsa del M5s' : Il centrodestra 'c'è e riparte'. Giorgia Meloni lo annuncia dopo il vertice con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi in una intervista al Corriere della Sera : 'Il leader della Lega ce lo ha chiarito. ...

Giorgia Meloni - la pazza idea di Fratelli d'Italia : Europee - non correrà insieme alla Lega di Salvini? : In vista delle elezioni Europee di maggio, Lega e Fratelli d'Italia sono ancora incerti su come presentarsi per battere popolari, socialisti e liberali. Matteo Salvini ha già avanzato la proposta ...

Matteo Salvini e Giorgia Meloni - granata grillina : 'Fanno fuori Fratelli d'Italia. Si dice che Giorgetti...'. : Una bella granata , filo-grillina, gettata tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni . È il Fatto quotidiano , il giornale più vicino al Movimento 5 Stelle , ad avvelenare i pozzi del centrodestra riferendo ...

Giorgia Meloni a Libero : 'I grillini sono troppo rossi. Salvini - non tradire gli elettori' : Si apre oggi la settimana del più importante appuntamento dell' anno per la leader di Fratelli d' Italia, Giorgia Meloni. Da venerdì a domenica ci sarà la tre giorni di Atreju, la festa del partito, ...

Quarta Repubblica prima puntata 17 settembre 2018 diretta : Giorgia Meloni : [live_placement]Quarta Repubblica prima puntata 17 settembre 2018: anticipazioniprosegui la letturaQuarta Repubblica prima puntata 17 settembre 2018 diretta: Giorgia Meloni pubblicato su TVBlog.it 17 settembre 2018 23:27.

Bannon sarà ospite di Giorgia Meloni ad Atreju. La leader di Fd'I : "Tratteremo l'adesione del partito a The Movement" : Steve Bannon sarà l'ospite d'onore di Giorgia Meloni ad Atreju, la festa del movimento giovanile di Fratelli d'Italia, che andrà in scena da venerdì 21 a domenica 23 settembre sull'isola Tiberina, a Roma. Lo ha annunciato la leader del partito nel corso di una conferenza stampa."La sua presenza è molto importante - ha affermato Meloni- Bannon è tra le personalità più interessanti del panorama ...

Scontro tra Giorgia Meloni ed Emanuele Fiano per il manifesto di Atreju sul Ventennio : Scontro totale tra Emanuele Fiano e Giorgia Meloni . La leader di Fratelli d'Italia asfalta su facebook il deputato del Pd che ha criticato l'uso della sua immagine per pubblicizzare la festa di ...