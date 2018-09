Giappone | BoJ divisa sull' inefficacia dello stimolo monetario

Giappone : da verbali BoJ timori su rischi da allentamento : Secondo quanto emerge dai verbali del meeting della Bank of Japan, BoJ, di 30 e 31 luglio, l'economia del Sol Levante prosegue nella sua "moderata" ripresa con un ciclo virtuoso che va dal reddito alle spese operative. Giudizio che replica quello espresso nei verbali dei precedenti meeting. ...

Giappone : BoJ non unanime su flessibilità rendimenti : 08/08/2018 10:52 I membri del consiglio della Banca del Giappone sono divisi sulla maggiore flessibilità nella politica monetaria ultraespansiva decisa nella riunione del 30-31 luglio. La BoJ non ha modificato i tassi di interesse a lungo termine, mentenendoli intorno allo zero, ma ha annunciato che consentirà ...