GF Vip | Silvia Provvedi rifiuta di parlare di Fabrizio Corona

lanostratv

: Francesco Monte dichiara: è Martina la più bella del GF Vip, Silvia sbotta - carmenFashionCr : Francesco Monte dichiara: è Martina la più bella del GF Vip, Silvia sbotta - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Fabio Basile: 'Silvia Provvedi ha uno sguardo spento' - LaMammaN1 : Gf Vip, parla il fidanzato di Silvia Provvedi: 'Perché dici che sei sing... -

(Di venerdì 28 settembre 2018)sbotta al Grande Fratello Vip: “Di lui non parlo” E’ appena finita un nuova puntata del daytime del GF Vip su Canale 5. E a far moltoè stata, la quale ha fatto una clamorosa rivelazione, che ha già acceso gli animi sui social, e non solo. Cosa è successo? Andando nel particolare Eleonora Giorgi ha chiesto alla ragazza il segno zodiacale del suo ex fidanzato. Tuttavia la giovane non ha gradito questa domanda, rispondendo alla Giorgi: “Non parliamo del mio ex fidanzato…” Successivamente nel confessionaleha tenuto a chiarire: “In relazione alla mia storia passata, io non ho intenzione di nominarlo neanche perchè rientra nella categoria di uomo che io non stimo…E quindi se un uomo non lo stimi non merita nemmeno un minuto del mio tempo…La mia ...