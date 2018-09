GF Vip | Ivan Cattaneo choc | Rifiutare una donna è peggio che violentarla Ora

Grande Fratello Vip 2018 : Ivan Cattaneo si commuove ripensando alla sua infanzia | VIDEO : Ivan Cattaneo si commuove ricordando al sua infanzia al Grande Fratello Vip 2018. La vita all’interno della Casa procede ed alterna momenti di gioco a momenti di riflessione e anche di commozione. Oggi ci soffermiamo su Ivan Cattaneo e sulle confidenze che ha fatto all’interno della Caverna ai suoi compagni di avventura Jane Alexander e Andrea Mainardi. Grande Fratello Vip 2018: Ivan Cattaneo si commuove ricordando un episodio della sua infanzia ...

Ivan Cattaneo censurato al GfVip? «Storie di sesso troppo bollenti in piena notte» : la decisione della regia : Nottata infuocata al GF VIP : i concorrenti hanno affrontato discorsi da bollino rosso ed è scattata la censura , in particolare per Ivan Cattaneo . Proteste da parte degli spettatori che in tarda ...

IVAN CATTANEO "RIFIUTARE UNA DONNA È PEGGIO CHE VIOLENTARLA"/ Grande Fratello Vip 2018 - arriverà l'espulsione? : Frase infelice e fuori luogo da parte di IVAN CATTANEO nella casa del Grande Fratello e polemica sui social e tra i gieffini, cosa ha detto il cantante? (Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 20:26:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo : "Rifiutare una donna è peggio che violentarla" : È un Grande Fratello Vip che si è aperto all'insegna delle polemiche quello in onda dallo scorso lunedì su Canale 5. Torniamo indietro di alcune ore nella casa di Cinecittà: siamo intorno alla mezzanotte scorsa e sul canale di Mediaset Extra procedono le riprese in diretta.Tra una chiacchiera e l'altra dopo cena (dopo quelle a proposito dello sbiancamento anale e dell'esperienza di sess0 di gruppo), il cantante Ivan Cattaneo ha ...

Ivan Cattaneo "Rifiutare una donna è peggio che violentarla"/ Grande Fratello Vip 2018 - polemica nella casa : Frase infelice e fuori luogo da parte di Ivan Cattaneo nella casa del Grande Fratello e polemica sui social e tra i gieffini, cosa ha detto il cantante?(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 19:34:00 GMT)

GF Vip - bufera per le frasi di Ivan Cattaneo : «Rifiutare una donna è peggio che violentarla» : FUNWEEK.IT - A pochi giorni dall'inizio del GF VIP 3 , è indubbiamente Ivan Cattaneo il fulcro del gruppo. Parlando col resto dei cavernicoli ha sollevato una questione delicata dividendo il gruppo e ...

Temptation Island Vip - Simona Ventura e il falò di Stefano Bettarini : 'I miei occhi non mentivano' : 'Come ho fatto? Sa che me lo sono chiesto anch'io?', Simona Ventura nella scorsa puntata di ' Temptation Island vip ' ha assistito al confronto, duro, fra suo ex, Stefano Bettarini e l'attuale, e ...

Gf Vip - Ivan Cattaneo choc : "Una donna violentata di sente desiderata" : Passata la paura per il malore che lo ha colto all'interno della casa del Gf Vip nella notte, Ivan Cattaneo torna ad agitare il pubblico. Nel corso della giornata, infatti, il cantante 65enne si è ...

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo frase shock : ‘Rifiutare una donna è peggio che violentarla’ : Mercoledì 26 settembre quasi mezzanotte, su Mediaset Extra va in onda la diretta h 24 del Grande Fratello Vip. E’ notte, i reclusi chiacchierano, procede tutto bene nonostante quest’anno in pochi giorni siano riusciti a scandalizzare e divertire allo stesso tempo il pubblico dei social con discorsi un po’ inusuali come lo sbiancamento anale, a suscitare polemiche con le accuse di omofobia a Enrico Silvestrin e a porsi una ...

Bufera al GF Vip - Ivan Cattaneo : 'Rifiutare una donna è peggio che violentarla' : FUNWEEK.IT - A pochi giorni dall'inizio del GF VIP 3, è indubbiamente Ivan Cattaneo il fulcro del gruppo. Parlando col resto dei cavernicoli ha sollevato una questione delicata dividendo...

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo : “Rifiutare una donna è peggio che violentarla”. Il cantante ora è a rischio : Ventiquattro ore su ventiquattro con le telecamere puntate, dopo pochi giorni arriva il primo discusso caso che coinvolge un concorrente del Grande Fratello Vip. Al centro delle polemiche ci è finito Ivan Cattaneo, protagonista nella casa più spiata d’Italia di un vero e proprio scivolone. Nella caverna, luogo del reality riservato ad alcuni concorrenti, inizia una conversazione tra i partecipanti che presto trascende con una frase ...

Bufera al GF Vip - Ivan Cattaneo : 'Rifiutare una donna è peggio che violentarla' : A pochi giorni dall'inizio del GF VIP 3, è indubbiamente Ivan Cattaneo il fulcro del gruppo. Parlando col resto dei cavernicoli ha sollevato una questione delicata dividendo il gruppo e scatenando l'...

Ivan Cattaneo nudo al GF Vip . E la marchesa fa a pezzi Giulia Salemi : Pronti, partenza via e al Grande fratello Vip 3 è subito concorrenti monelli. La terza edizione del reality show di Canale 5 si preannuncia ad alto tasso ormonale. Dopo le continue allusioni della ...

GF Vip a luci rosse con Ivan Cattaneo e Giulia Salemi : Pronti, partenza via e al Grande fratello Vip 3 è subito concorrenti monelli. La terza edizione del reality show di Canale 5 si preannuncia ad alto tasso ormonale. Dopo le continue allusioni della ...