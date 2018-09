GF Vip | Battista e Silvestrin | “Monte vuole fare solo spettacolo con la Salemi”

GF Vip : Elia Fongaro nel mirino di Battista ed Enrico Silvestrin : Elia Fongaro al GF Vip: continuano le frecciatine di Battista e Silvestrin Elia Fongaro è finito nel mirino di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip, in particolare di Maurizio Battista ed Enrico Silvestrin. Da quando il comico Battista non ha gradito il fatto che l’ex velino di Striscia la Notizia non è riuscito a comprendere perfettamente una sua battuta, è stato definito saccente e presuntuoso. E proprio i suoi modi di fare sono ...

Grande Fratello Vip 2018 : lite Battista – Fongaro e intanto la Marchesa rivela il suo numero di cellulare in diretta nazionale : Il Grande Fratello Vip 3 parte già scoppiettante!! Nonostante pochi giorni di convivenza iniziano le prime liti o meglio le prime incomprensioni fra i gieffini. E’ quello che è successo tra il comico Maurizio Battista e il velino Elia Fongaro: il problema alla base è la lingua! Ma vediamo di capire bene cosa è successo anche con un contributo video. Grande Fratello Vip 2018, prime incomprensioni: l’italiano questo sconosciuto! Battista che di ...

Grande Fratello Vip 3 - la prima discussione è tra Maurizio Battista ed Elia Fongaro (che fanno subito pace) : Nella casa del Grande Fratello Vip, i primi giorni sono sempre all'insegna dell'allegria e del buonumore generale ma, passata l'euforia iniziale, arriva l'abitudine e con essa, arrivano anche i primi screzi.La prima discussione che animato la casa del Grande Fratello Vip ha visto come protagonisti Maurizio Battista ed Elia Fongaro. Per la cronaca, il comico romano e l'ex velino di Striscia la Notizia hanno subito fatto pace.prosegui la ...

Grande Fratello Vip : prima lite nella casa tra Maurizio Battista ed Elia Fongaro. Guarda il VIDEO : Tensioni al Grande Fratello Vip: la prima lite nella casa è tra Maurizio Battista ed Elia Fongaro Prime incomprensioni nella L'articolo Grande Fratello Vip: prima lite nella casa tra Maurizio Battista ed Elia Fongaro. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Maurizio Battista falso? La discussione con Elia Fongaro al GF Vip : Grande Fratello Vip: Elia Fongaro discute con Maurizio Battista Il GF Vip non è iniziato nemmeno da una settimana, che già i concorrenti iniziano ad avere le prime incomprensioni. I primi sono stati Maurizio Battista ed Elia Fongaro. Cosa è successo tra i due? Il comico ha raccontato ai suoi compagni di avventura una barzelletta, interamente in dialetto. Tutti hanno riso di fronte allo sketch. O meglio: tutti hanno riso tranne l’ex ...

GRANDE FRATELLO Vip 2018/ Alta tensione tra Elia Fongaro e Maurizio Battista : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni: Francesco Monte sarà conteso tra due donne della Casa? Arriva l'ìimportante confessione di Jane Alexander(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 12:35:00 GMT)

Maurizio Battista Vs Elia Fongaro al GF Vip 3? (VIDEO) : Maurizio Battista e Elia Fongaro sono entrati in leggero contrasto in seguito al mini spettacolo del romano. Il comico infatti ha intrattenuto il gruppo del GF Vip 3 con uno dei suoi sketch, che tuttavia non hanno conquistato l’intero pubblico presente. In particolare sono stati Maurizio Battista e Elia Fongaro a vivere degli attriti: il romano non ha gradito la reazione del ragazzo e si è sfogato con Enrico Silvestrin. Il primo scontro al ...

GF Vip - chi è Alessandra Moretti - la compagna di Maurizio Battista : Alessandra Moretti è la giovanissima compagna di Maurizio Battista, concorrente del Grande Fratello Vip. A 61 anni e dopo due matrimoni finiti alle spalle, il comico ha ritrovato il sorriso accanto alla 30enne che l’ha reso padre per la terza volta. Biondissima e con una passione per il cinema, Alessandra Moretti ha conosciuto Maurizio Battista grazie al teatro. Di professione infatti fa l’attrice e ha già recitato in numerosi film e ...

Maurizio Battista - pace fatta con Alessandra Moretti : il ‘Ti amo’ in diretta al Grande Fratello Vip : Un mese fa il comico Maurizio Battista comunicava a tutti i suoi fan con un video in diretta su Facebook che la sua storia con la compagna Alessandra Moretti, madre di sua Anna che ora ha 2 anni, era finita e che si sarebbero impegnati entrambi a dare tutto l’amore alla loro piccolina. Ma qualcosa è cambiato subito dopo. Video rimosso dal social network e silenzio sulla vicenda anche da parte di lei. Lunedì 24 settembre in diretta al ...

Maurizio Battista - pace fatta con Alessandra Moretti : il ‘Ti amo’ in diretta al Grande Fratello Vip : Un mese fa il comico Maurizio Battista comunicava a tutti i suoi fan con un video in diretta su Facebook che la sua storia con la compagna Alessandra Moretti, madre di sua Anna che ora ha 2 anni, era finita e che si sarebbero impegnati entrambi a dare tutto l’amore alla loro piccolina. Ma qualcosa è cambiato subito dopo. Video rimosso dal social network e silenzio sulla vicenda anche da parte di lei. Lunedì 24 settembre in diretta al ...

Grande Fratello Vip 2018 - Maurizio Battista : "Sono un comico all'amatriciana" : Maurizio Battista fa il suo ingresso ufficiale nella casa del Grande Fratello Vip dopo quasi 24 ore di permanenza nella Caverna. Nella clip di presentazione, l'attore si è definito "comico all'amatriciana perché racconto le cose semplici"prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2018, Maurizio Battista: "Sono un comico all'amatriciana" pubblicato su Gossipblog.it 25 settembre 2018 00:16.

Maurizio Battista al 'GF Vip' - ritorno di fiamma in diretta : "Alessandra ti amo" : Il comico e Alessandra Moretti si erano lasciati ad agosto. I due hanno una figlia, Anna, nata nel 2016

Alessandra Moretti e Maurizio Battista fidanzati?/ Scoop al Gf Vip 2018 : stanno ancora insieme : Maurizio Battista riscrive la love story con Alessandra Moretti. A quanto pare, i due sono tornati insieme: entrambi si dicono "ti amo" al Grande Fratello Vip.(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 00:02:00 GMT)

LIVE Gf Vip 2018 : Nudo - Alessandro Di Battista e Le Donatella nella Caverna : Oggi, 24 settembre alle ore 21:20 inizierà la terza edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l'entrata di alcuni inquilini nella Caverna, si aprono battenti del reality con la primissima puntata in onda su Canale 5. E qui su Blasting News torna la diretta LIVE del lunedì sera, per seguire e aggiornare in tempo reale tutto ciò che succede in studio e nella Casa più spiata d'Italia. Anticipazioni della prima puntata del Gf Vip 2018 Questa sera, ...