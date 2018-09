Germania | vertice Merkel-Erdogan | in preparazione summit su Siria con Putin e Macron

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 settembre 2018)bilaterale insidioso quello di venerdì tra il Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, e il Cancelliere tedesco, Angela, a Berlino. Tema principale sul tavolo dei leader era la situazione in, per la quale la leader della Cdu ha poi annunciato uncon Erdoğan, Vladimire ed Emmanuel. Ma la visita del “Sultano” di Ankara aveva anche lo scopo di raffreddare i rapporti tra i due Paesi, diventati tesi a causa di presunti “nemici dello Stato” turco o “terroristi” presenti in, tra cui l’ex direttore del quotidiano turco Cumhuriyet, Can Dündar, e dei cinque cittadini tedeschi ancora in carcere in Turchia. Le prime difficoltà si sono presentate già in mattinata, quando il Presidente della Turchia ha annunciato che non avrebbe preso parte alla conferenza stampa congiunta se, come previsto, avesse ...