Genova | Mattarella ha firmato il decreto

Mattarella firma dl per Genova : ANSA, - ROMA, 28 SET - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge su Genova. Lo si è appreso al Quirinale. Il testo del decreto era arrivato ieri mattina al Quirinale,...

Genova - Mattarella firma il decreto Il provvedimento punto per punto|Testo : Il provvedimento era rimasto fermo due settimane per nodi sulle coperture: contiene le misure decise dal Governo per gestire l'emergenza successiva al crollo del ponte Morandi

Decreto Genova - cosa prevede il testo inviato a Mattarella : Una garanzia pubblica per il ponte di Genova di 30 milioni l'anno per 12 anni, dal 2018 al 2029. Vale 360 milioni in tutto la copertura statale dei lavori per la ricostruzione, a valere sul Fondo nazionale infrastrutture, nel caso in cui Autostrade rifiutasse di pagarli...

Dl Genova - Toti : "Spero che l'impianto concordato non cambi - Mattarella lo esaminerà con cura" : Il presidente della Liguria invita il governo a nominare al più presto il commissario che "avrà poteri biblici"

I piccoli sfollati di Genova a Mattarella : 'vogliamo tornare a casa' : I bambini hanno consegnato alcuni disegni del viadotto al presidente della Repubblica in visita al Salone Nautico -

Decreto Genova - Conte : 'Martedì testo a Mattarella - poi il nome del Commissario' : 'Siamo in attesa dei riscontri dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ma confidiamo di inviarlo al presidente della Repubblica già domattina', così il premier Giuseppe Conte a proposito del Decreto Genova, il testo sulla ricostruzione del ponte ...

Mattarella a Genova per il decreto ancora in stallo. Nuovi interrogatori : Il presidente Mattarella incontra i bambini delle famiglie sfollate. Un gesto di vicinanza alla città colpita dal crollo del ponte Morandi. Sul fronte dell'inchiesta proseguono gli interrogatori, ...

Mattarella al Salone Nautico di Genova : Genova, 24 set. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato in questi minuti al Salone Nautico di Genova, per la visita ufficiale alla kermesse di oggi. Accompagnato dal governatore ligure Giovanni Toti e dal sindaco di Genova Marco Bucci, Mattarella è sbarcato da una m

Ponte Genova - a Mattarella disegni bimbi : 11.16 disegni e una maglietta della solidarietà con tutte le loro firme:sono questi i doni che i bambini colpiti dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi donano al presidente Mattarella in visita al 58° Salone Nautico di Genova. I piccoli, che incontreranno il capo dello Stato, gli manifesteranno il loro desiderio di "tornare a casa a giocare" Per il presidente Mattarella è la terza visita in tre mesi nella città ligure.

"Il decreto per Genova? Nemmeno Mattarella ne ha traccia" : Sono settimane che il governo annuncia che sta per essere varato il decreto per Genova ma, attacca Giovanni Toti, nessuno ne ha traccia, neanche il presidente della Repubblica: "Aspettiamo un decreto dunque che era partito molto male, senza di noi - ha spiegato il governatore della Liguria a Rtl 102.5 - Poi abbiamo lavorato anche insieme a Conte per una serie di misure per la ricostruzione con soggetti interessati, soggetti che avevano il dovere ...