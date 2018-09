Genova | Mattarella ha firmato il decreto

Mattarella firma dl per Genova : ANSA, - ROMA, 28 SET - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firma to il decreto legge su Genova . Lo si è appreso al Quirinale. Il testo del decreto era arrivato ieri mattina al Quirinale,...

Mattarella ha firmato il decreto su Genova : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha firmato il decreto legge contenete misure urgenti e per Genova dopo il crollo del ponte Morandi.Il testo del decreto era arrivato giovedì mattina al Quirinale, ma il dl nella forma definitiva predisposto per la firma è arrivato al presidente della Repubblica alle 14.30 di oggi ed è stato firmato da Mattarella alle 17.Sono passati 46 giorni dal crollo del ponte sul ...

Decreto Genova - cosa prevede il testo inviato a Mattarella : Una garanzia pubblica per il ponte di Genova di 30 milioni l'anno per 12 anni, dal 2018 al 2029. Vale 360 milioni in tutto la copertura statale dei lavori per la ricostruzione, a valere sul Fondo nazionale infrastrutture, nel caso in cui Autostrade rifiutasse di pagarli...