Genoa | la Juve si fa già sotto per Piatek | avviati i contatti

Roma si risolleva - bene Juve e Napoli - Genoa nel segno Piatek : La Juventus supera il Bologna e centra la sesta vittoria su sei gare di campionato. All’Allianz Stadium finisce 2-0 per

Calcio - sesta giornata di Serie A : Juve ancora prima a punteggio pieno - vittorie anche per Napoli - Lazio - Roma e Genoa : E’ terminato poco fa (in attesa dei due posticipi programmati per domani SPAL-Sassuolo ed Empoli-Milan) il sesto turno della Serie A 2018-19, il primo tra i turni infrasettimanali. Dopo la vittoria per 2-1 dell’Inter sulla Fiorentina (a segno Icardi su rigore e D’Ambrosio), rispondono con importanti vittorie anche le altre big. La Juve rimane salda in testa alla classifica a punteggio pieno (6 vittorie su 6) dopo aver sconfitto il Bologna per ...

Juve sei su sei - ok Napoli - Roma e Genoa : Juventus forza sei. I bianconeri vincono la sesta gara su altrettante fin qui giocate in campionato e rimangono saldamente in solitaria in vetta alla classifica a punteggio pieno. La squadra di ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : vincono Juventus e Napoli - dominio di Roma e Genoa. Lazio corsara : Dopo l’antipasto di ieri, con la vittoria dell’Inter per 2-1 nei confronti della Fiorentina, oggi si sono disputate altre sette gare valide per il sesto turno della Serie A di Calcio. Nella sfida delle 19.00 la Lazio ha espugnato Udine per 1-2, mentre nelle altre gare, tutte giocate alle ore 21.00, Juventus e Napoli hanno legittimato le posizioni di vertice in classifica dominando rispettivamente contro Bologna e Parma. Vittorie sul ...

Torino-Napoli 1-3 : doppietta di Insigne - agganciata la Juve Bologna-Roma 2-0 Lazio-Genoa 4-1 : Gli azzurri cominciano in maniera scintillante con le reti di Lorenzinho e Verdi. Poi nella ripresa Belotti accorcia su rigore ed il fantasista napoletano la chiude

Genoa - Criscito : “la Juve può vincerle tutte” : “Penso che quest’anno ci sia la Juve e poi le altre. Ha un altro passo e rischia di vincerle tutte”. Così Mimmo Criscito, capitano del Genoa e difensore della Nazionale parlando del campionato. “Il Napoli lo vedo bene – ha aggiunto Criscito -. Ha un grande allenatore e grandi giocatori, inoltre ha cambiato poco e la mentalità è sempre quella. Sarà la rivale numero uno della Juventus”. Una buona partenza ...

Douglas Costa tornerà dopo la pausa per Juventus-Genoa del 20 ottobre : Douglas Costa è stato squalificato per quattro giornate per lo sputo a Federico Di Francesco nei minuti finali della sfida

Juventus-Sassuolo - è arrivato CR7 : doppietta! Douglas Costa da censura. Vince il Genoa - pari tra Udinese e Torino : è arrivato CR7- Come da copione, Cristiano Ronaldo si sblocca ancora alla 4^ giornata di campionato. Come nella passata stagione, l’attaccante portoghese ha rotto il digiuno al quarto turno di campionato. Punto esclamativo sul match grazie ad una super doppietta e una tripletta sfiorata in due occasioni. La Juve supera gli emiliani nonostante l’arrembaggio finale […] L'articolo Juventus-Sassuolo, è arrivato CR7: doppietta! ...

Risultati Serie A - 4^ giornata e la classifica : ecco Cristiano Ronaldo - l’attaccante trascina la Juve - bene il Genoa ed il Bologna è in crisi [FOTO] : 1/18 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Serie A - tutta la giornata rinviata? Ferrero : “Samp - Genoa - Milan - Fiorentina e Juve non giocano” : Serie A, la situazione dopo la tragedia di Genova – Potrebbero essere rinviate solo due partite della giornata del campionato di Serie A dopo la tragedia di Genova con il crollo del Ponte Morandi che ha sconvolto tutta l’Italia, si tratta di Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa ma nelle ultime ore si fa strada il rinvio di tutta la giornata. “Il numero delle persone decedute è 38, i feriti sono 15, di cui 5 in codice rosso”: lo ...

Milan - altro colpo in arrivo : Laxalt dal Genoa. Ma attenzione alla Juve : I rossoblù riscattano Lapadula: il laterale uruguaiano potrebbe così essere un jolly prezioso per Gattuso

Juventus - Favilli al Genoa : domani le visite mediche : Nuovo centravanti per il Genoa. Il club del presidente Enrico Preziosi è riuscito ad assicurarsi dopo un lungo inseguimento Andrea Favilli, che in serata ha chiuso l'accordo con il club rossoblù. ...

Juve - tutte le cifre di Favilli al Genoa : Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport il Genoa investirà 5 milioni subito per assicurarsi Andrea Favilli dalla Juventus , con altri 7 per il riscatto obbligatorio a fine stagione. La Juve però ha inserito la recompra per i prossimi ...