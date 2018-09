Gaza | 6 palestinesi uccisi | 500 i feriti

Scontri a Gaza - morti tre palestinesi : 18.33 Tre manifestanti palestinesi sono morti negli Scontri con l'esercito israeliano alla barriera difensiva tra Gaza e lo Stato ebraico, durante la Marcia del Ritorno appoggiata da Hamas. Lo hanno reso noto fonti mediche della Striscia, che riferiscono anche di quasi 200 feriti. Tra le vittime un ragazzo di 14 anni colpito vicino al campo profughi di El Bureij. Le altre due vittime a Est di Gaza.

Gaza : fonti palestinesi - 30 feriti in scontri a confine : ANSAmed, - TEL AVIV, 21 SET - Sono almeno 30 i manifestanti palestinesi feriti negli scontri in corso con l'esercito israeliano in vari punti della barriera di confine tra Gaza e lo stato ebraico in ...

Trump cancella aiuti a palestinesi Gaza : 7.00 L'amministrazione Trump cancella 200mln di dollari in aiuti ai palestinesi della Striscia di Gaza e Cisgiordania, destinandoli ad altre "priorità". Un funzionario del Dipartimento di Stato dice che la decisione è giunta dopo una revisione dei programmi di aiuto nei Territori palestinesi. La mossa "tiene conto delle sfide che la comunità internazionale deve affrontare per fornire assistenza a Gaza, dove Hamas mette in pericolo la vita dei ...

Continuano gli scontri al confine fra Israele e Gaza : uccisi 3 palestinesi : Roma - Tre palestinesi sono stati uccisi da colpi di arma da fuoco israeliani nella Striscia di Gaza, durante le manifestazioni e gli scontri sul confine: lo ha riferito il ministero della Sanità di ...

A Gaza feriti 4 palestinesi in bombardamento israeliano - : Quattro palestinesi sono stati feriti per il fuoco israeliano nella Striscia di Gaza, ha riferito a Sputnik il portavoce del ministero della Sanità locale Ashraf al-Qidra. In precedenza Israele aveva ...

SCONTRI A Gaza : 3 PALESTINESI UCCISI - ANCHE UN 12ENNE/ Ultime notizie - 157 morti dallo scorso marzo : SCONTRI a GAZA: ucciso un 17enne palestinese. Ultime notizie, morto ANCHE un 14enne, decine i feriti negli SCONTRI contro gli israliani lungo il confine fra le due nazioni(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 13:20:00 GMT)

Scontri a Gaza - due palestinesi uccisi dal fuoco israeliano : Due palestinesi uccisi e uno ferito gravemente dal fuoco israeliano. E' un primo bilancio degli Scontri al confine della Striscia di Gaza, fornito dal ministero della Sanità. L'artiglieria di Tel Aviv ...

Gaza - agguati - razzi e cannonate : muoiono quattro palestinesi e un soldato israeliano : ... hanno informato i due milioni di abitanti della Striscia che importanti aiuti economici internazionali destinati al rilancio della loro economia economia sono adesso a portata di mano. Per riceverli,...

Gaza - scontri a fuoco. Muoiono tre palestinesi e un soldato israeliano : Nuovi scontri tra palestinesi e israeliani. Durante uno scontro a fuoco nella parte meridionale della Striscia di Gaza, tra Hamas e l"esercito israeliano, tre palestinesi sono rimasti uccisi, almeno altri tre feriti. Alcuni cecchini hanno sparato verso le truppe israeliane, che hanno risposto al fuoco attaccando una postazione di Hamas.Dopo qualche ora l'esercito dello stato ebraico ha reso noto che un soldato israeliano è stato ucciso da alcuni ...

Gaza - cannonate Israele contro cecchini palestinesi/ Ultime notizie morti 4 soldati Hamas : scontri - 120 feriti : Striscia di Gaza, Israele lancia colpi di cannone in risposta all'attacco dei cecchini palestinesi: Ultime notizie, 4 soldati di Hamas uccisi, 120 feriti nei nuovi scontri al confine(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 20:16:00 GMT)

