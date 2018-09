Gattuso - ripensa al pareggio contro l’Empoli : “sta diventando un problema non riuscire a chiudere le partite” : Il Milan di Gennaro Gattuso pareggia contro l’Empoli, l’allenatore analizza il match valido per la sesta giornata di campionato “Anche nel secondo tempo abbiamo creato tanto, l’errore ci può stare e ora li paghiamo a caro prezzo. Il rammarico? Non chiudere le partite: sta diventando un problema”. Così Gennaro Gattuso ha commentato a caldo la partita del suo Milan contro l’Empoli, come si legge su Gazzetta dello ...