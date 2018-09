Galaxy Note 9 si aggiorna a fine settembre 2018 | miglioramenti per la camera

Aggiornamenti in roll out per Samsung Galaxy Note 9 - Galaxy A8 (2018) - Galaxy Note 3 - Galaxy S8 - Honor 7X - Xiaomi Mi A1 - Sony Xperia X - X Compact - XZ e XZs : Oggi ci sono Aggiornamenti in roll out per Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy A8 (2018), Galaxy Note 3, Galaxy S8, Honor 7X, Xiaomi Mi A1, Sony Xperia X, X Compact, XZ e XZs L'articolo Aggiornamenti in roll out per Samsung Galaxy Note 9, Galaxy A8 (2018), Galaxy Note 3, Galaxy S8, Honor 7X, Xiaomi Mi A1, Sony Xperia X, X Compact, XZ e XZs proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 sarà disponibile in Cloud Silver - inizialmente solo negli USA : Samsung farà a breve quello che fanno generalmente i produttori per riportare l'attenzione su un prodotto qualche tempo dopo il lancio

Quanti vantaggi per la connettività dei Samsung Galaxy S8 e Note 8 con Android Pie : Stanno emergendo moltissime novità riguardanti lo sviluppo software di modelli come il Samsung Galaxy S8 ed il Note 8 in questi giorni. Sul primo già in giornata abbiamo avuto modo di parlarvi di un porting inatteso in merito all'ultimo aggiornamento ufficiale messo a disposizione dal produttore coreano, ma più in generale da oggi 27 settembre sappiamo che entrambi potranno assicurare alle rispettive utenze un valore aggiunto non di poco conto ...

Da subito le funzioni della fotocamera Note 9 sul Samsung Galaxy S9 : assaggio rom disponibile : Manca poco alla distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per il Samsung Galaxy S9, grazie al quale tra le altre cose dovremmo toccare con mano una serie di funzioni interessanti riguardanti la fotocamera. Stando ai suggerimenti che ci giungono direttamente da alcune beta ufficiali, come quella che vi abbiamo descritto pochi giorni fa su queste pagine, l'intenzione del produttore coreano sembra essere quella di ...

Non si ferma più il Samsung Galaxy S8 : adesso con un'altra novità del Note 9 : Non sembra voler smettere di stupire il Samsung Galaxy S8, che, dopo aver ereditato dal Note 9 la doppia combinazione features delle AR Emoji e del Super Slow Motion (anche se, come vi abbiamo raccontato in questo articolo, soprattutto per la seconda caratteristica software, è emersa una certa immaturità di implementazione, che speriamo gli ingegneri del brand asiatico possano correggere quanto prima), ha accolto anche l'arrivo del Facewidget ...

iPhone XS Max vs Samsung Galaxy Note 9 : Da quando si è saputo della comparsa di iPhone XS Max sul mercato era ben noto che sarebbe stato il diretto concorrente del Samsung Galaxy Note 9, sicuramente per le affinità di dimensioni del display. In questi giorni molti canali YouTube hanno proceduto ad effettuare varie sfide tra i due device. iPhone XS Max, re della velocità Sembra proprio che a vincere le sfide prestazionali sia il nuovo melafonino con il suo chip A12 Bionic, di cui ...

Samsung Galaxy Note 9 vs iPhone Xs Max : la sfida dell'anno : Scopri le principali differenze nell'esperienza d'uso tra Samsung Galaxy Note 9 e iPhone Xs Max, i due smartphone più costosi, belli e tecnologicamente avanzati di questo 2018.

Focus sui 4 elementi con cui il Samsung Galaxy Note 9 fa la differenza rispetto al Note 8 : Ci sono almeno quattro aspetti che consentono al Samsung Galaxy Note 9 di fare la differenza rispetto a molti altri top di gamma presenti sul mercato, oltre ovviamente al suo predecessore. Questo almeno quello che emerge da un recente approfondimento di Consumer Reports, grazie al quale potremo analizzare più da vicino i punti di forza di questo modello. Anche in relazione a quanto abbiamo avuto modo di toccare circa un anno fa, quando sul ...

Il Samsung Galaxy Note 9 è il miglior smartphone secondo Consumer Reports : Lo staff di Consumer Reports, dopo avere messo alla prova il Samsung Galaxy Note 9, ha sentenziato che si tratta dello smartphone migliore

Galaxy Note 9 : per Consumer Reports è lo smartphone più apprezzato : Il Samsung Galaxy Note 9 al momento è considerato da Consumer Report come lo smartphone più apprezzato tra tutti quelli recensiti dalla famosa e storica rivista sulla tecnologia.La storica rivista americana Consumer Report ha incoronato il Samsung Galaxy Note 9 come il miglior smartphone che potete acquistare al momento per le sue caratteristiche hardware e software.Samsung Galaxy Note 9 recensito da Consumer report come il miglior smartphone ...

TIM sconta il prezzo Samsung Galaxy Note 9 : quasi fino a 400 euro in meno : Siete clienti TIM da più di un anno ed interessati al nuovo Samsung Galaxy Note 9? Il gestore blu ha deciso di premiare la fedeltà dei suoi clienti (di questi tempi più unica che rara), proponendo uno sconto sul prezzo di listino originale (quello applicato dal produttore asiatico) dell'ultimo phablet del colosso sudcoreano, che vi permetterà di risparmiare fino a 380.99 euro sul modello da 512GB e 230.00 euro su quello da 128GB. Nel caso in ...

Ecco i bug più comuni del Samsung Galaxy Note 9 : Il Samsung Galaxy Note 9 è sul mercato da diverse settimane e, così come avviene per ogni nuovo device, in Rete si moltiplicano le segnalazioni di bug

Features AI del Note 9 su Samsung Galaxy S9 : fotocamera al top con Android Pie : Che i nuovi Samsung Galaxy S9 (chiaramente ci rivolgiamo anche al modello Plus, che viaggi di pari passo con suo fratello più piccolo) siano un buon investimento era chiaro: gli sviluppatori non possono che prenderli in considerazione per quel che riguarda l'implementazione di nuove funzionalità, magari ereditate direttamente dall'ultimo Note 9, per farvi un esempio. La prima versione beta dell'aggiornamento ad Android 9.0 Pie di questi ...