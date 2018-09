Gaffe all’Eredità Ora ‘paga’ Flavio Insinna | cosa è costretto a fare

caffeinamagazine

(Di venerdì 28 settembre 2018) Il debutto dial timone de ‘L’Eredità’ si è aperto con una polemica sfociata in seguito a unadegli autori del quiz di Rai Uno che hanno considerato giusta la risposta sbagliata resa da una concorrente. “È famosa quella di Arezzo”, ha detto il conduttore – che da quest’anno occupa il posto del compianto Fabrizio Frizzi – alla concorrente Silvia; “Quintana” è stata la replica della donna, applaudita dacon un complimentoso “Bravissima!”. Peccato però che la risposta fosse sbagliata: Arezzo infatti è famosa per la sua Giostra del Saracino e non per la Quintana. Errore, dunque, in particolare degli autori Rai. E il caso è arrivato anche ad Arezzo. Il presidente dell’Istituzione Giostra, Franco Scortecci, infatti ha dichiarato: “Sarà il cda dell’Istituzione Giostra a decidere il da farsi. Credo chemo almeno una lettera, chiedendo le scuse ...