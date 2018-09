Fumo | Eurispes | “Il 60% degli italiani favorevole a prodotti alternativi”

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 settembre 2018) Seisu dieci sarebbero disposti ad abbandonare le sigarette ‘tradizionali’, qualora fosse scientificamente provato che esistonoalternativi meno dannosi. E oltre 8 su 10 vorrebbero maggiori conoscenze su dispositivi come e-cigs e riscaldatori di tabacco,potenzialmente in grado di ridurre i danni causati dalsuperando lo scoglio della combustione, ovvero il processo che genera più sostanze tossiche o cancerogene per la salute umana. E’ quanto emerge dal Rapporto: nuovie riduzione del danno’ presentato a Roma. L’indagine, che ha coinvolto 1.135 fumatori, ha sondato le abitudini e le opinioni dei tabagisti in relazione al, al suo impatto sulla salute, allo sviluppo e alla diffusione deialternativi a quelli tradizionali. Le persone intervistate sono nel 53,7% fumatori da più ...