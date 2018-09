Francia | l’audio delle minacce della polizia a un migrante | “Ti distruggiamo | non tornare

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 settembre 2018) È una notte di agosto come tante altre sulla rotta alpina dove ogni giorno, da oltre un anno, decine di migranti tentano il passaggio verso la, passando dal ColleScala via Bardonecchia o lungo i sentieri del Colle del Monginevro verso Briançon. Un ragazzo del Mali viene preso dagli agentiPaf, ladi frontiera che pattuglia il fondo valle con tanto di visori notturni, cani e inseguimenti tra i boschi. Secondo quanto riferiscono i migranti respinti in Italia, a Bardonecchia e Claviere (oltre 7.000 dal giugno 2017 a oggi) le persone fermate dai gendarmi francesi vengono perquisite, verrebbe sequestrato loro quanto di valore conservano in tasca, e vengono respinte collettivamente in Italia, senza analizzare i singoli casi e senza la presenza di mediatori e traduttori come imporrebbe la legge. Questo ragazzo del Mali, che ha denunciato il presunto furto, ha ...