Francesco Monte Flirt accordato con Silvia Provvedi? Giulia Salemi Grande Fratello

GfVip - Francesco Monte e Silvia Provvedi : «Flirt concordato prima di entra nella casa» : Per Francesco Monte il GF VIP dovrebbe essere una seconda preziosissima occasione dopo il flop della sua avventura a L'Isola dei Famosi, per Silvia Provvedi una chance altrettanto importante per ...

Francesco Monte parla di Giulia Salemi : “È una bella ragazza ma…” : Grande Fratello Vip 3: Francesco Monte commenta Giulia Salemi Il Grande Fratello Vip 3 è partito lunedì scorso. A pochi giorni dall’avvio del reality di casa Mediaset le prime simpatie sono iniziate a trapelare. Nei giorni scorsi Giulia Salemi ha ammesso di essersi presa una cotta per Francesco Monte ai tempi di Uomini e Donne e ora tra l’ex tronista e la modella è iniziata una conoscenza amichevole. A innescare il dubbio sulla ...

GF Vip – Francesco Monte pensa ancora a Cecilia Rodriguez ? Ecco l’indiscrezione : Il GF Vip ha aperto le porte a tutti i suoi concorrenti da meno di 24 ore e, già ieri sera, interessanti novità sono emerse su Francesco Monte. Silvia Provvedi e Jane Alexander, una volta entrate in Casa, si sono ritrovate infatti a fare del gossip sul loro chiacchieratissimo compagno di avventura. Con loro c’era anche Giulia Salemi che, a sua volta, si è fatta sfuggire un’indiscrezione non indifferente sul ragazzo. Come mostrato in un video ...

Francesco Monte e la Provvedi si sono accordati? Il retroscena : Silvia Provvedi e Francesco Monte si sono messi d’accordo prima del GF Vip? Da qualche giorno è iniziata la terza edizione del Grande Fratello Vip. E a far molto discutere i telespettatori sono stati senza ombra di dubbio Francesco Monte e Silvia Provvedi. Il motivo? I due inquilini della casa più spiata dagli italiani, dopo poche ore dal loro ingresso, hanno già avuto una mezza discussione. Cosa è successo? In pratica alla ex fidanzata di ...

Grande Fratello Vip : la rivelazione inaspettata di Francesco Monte su Cecilia Rodriguez : L'ex tronista racconta un epidosio avvenuto lo scorso anno, quando l'argentina era reclusa nella casa.

GF Vip - Francesco Monte parla di Cecilia : rivelazione inaspettata : Grande Fratello Vip, Francesco Monte: la rivelazione su Cecilia Rodriguez e la scorsa edizione del reality Francesco Monte è il concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip con più occhi puntati addosso. In questi ultimi mesi non si è fatto altro che parlare di lui, della fine della storia con Cecilia, dell’Isola dei Famosi […] L'articolo GF Vip, Francesco Monte parla di Cecilia: rivelazione inaspettata proviene da Gossip ...

Francesco Monte - così provò a riconquistare Cecilia : "Gridai come un pazzo sotto casa - ora posso dirlo" : Il modello racconta un epidosio avvenuto lo scorso anno, quando la ex fidanzata era reclusa nella casa di Cinecittà (e...

Grande Fratello Vip 2018 - vincitore Francesco Monte per gli scommettitori : Con l'ingresso dei concorrenti nella casa e le prime nomination, parte ufficialmente la terza edizione del Grande Fratello Vip: sulla base delle valutazioni dei giorni scorsi e di quanto si è visto nel corso della diretta di ieri sera su Canale 5, gli analisti di Stanleybet.it confermano in cima alla lavagna Francesco Monte, favorito per la vittoria a 5,00.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2018, vincitore Francesco Monte per gli ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte svela il suo sogno : Francesco Monte racconta il suo desiderio al Grande Fratello Vip 3 Tempo di confessioni notturne per Francesco Monte. L’ex tronista ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 3 per riscattarsi dopo la questione del canna-gate all’Isola dei Famosi e per imporsi come personaggio, facendo dimenticare di essere l’ex di Cecilia Rodriguez. In queste ore il 30enne ha raccontato ad Andrea Mainardi le sue passioni. Monte ...

Uomini e donne - matrimonio Teresanna Pugliese : oggi si sposa l'ex di Francesco Monte : oggi giovedì 27 settembre, Teresanna Pugliese si sposa e diventa ufficialmente la moglie di Giovanni Gentile. l'ex corteggiatrice si è praticamente gettata alle spalle la rottura con Francesco Monte. Quest'ultimo è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2018. La donna ha svelato al magazine di Uomini e donne come ha organizzato la cerimonia ed ha illustrato alcuni dettagli sul suo abito da sposa. A quanto pare sarà tutto uno ...