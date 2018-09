Fortnite | arriva la sesta stagione Il gioco è oltre i 125 milioni di download

Fortnite : arriva il cross-play tra PlayStation e Xbox : Un recente annuncio da parte di Sony rivela l’apertura di una beta per testare il cross-play di Fortnite con Xbox, Android, Switch e altre console. Beta-Play In passato erano stati vari i dubbi su Sony e l’interesse nell’apertura della PlayStation verso la possibilità del cross-play. L’annuncio della nota compagnia di console da gaming mette il primo mattone verso l’apertura della console sul fronte del multiplayer fra differenti ...

Decisione storica di Sony : arriva il cross-play di Fortnite su PS4 : Conosciamo da tempo l'opinione che Sony ha del cross-play su PS4, con la compagnia che nonostante le richieste degli sviluppatori e dei giocatori si è sempre rifiutata di implementarlo.Come un fulmine a ciel sereno, oggi l'azienda ha comunicato di voler fare un primo passo in direzione del cross-play sulla sua console ammiraglia, annunciando la beta del cross-play di Fortnite. A partire da oggi stesso, i giocatori del Battle Royale di Epic Games ...

Anticipazioni patch 5.30 di Fortnite : arriva la Fenditura Portatile - a cosa serve : Fortnite si sta muovendo. Dopo i misteri scoperti questa settimana, come il portale a Tomato Town, siamo in grado di fornirvi alcune Anticipazioni di ciò che arriverà domani, 23 agosto, con l'attesa patch 5.30. Il riferimento è spuntato proprio nell'ultimo update dello shop del gioco di Epic Games. Si chiama Rift-to-go, tradotto in italiano Fenditura Portatile, che introdurrà sicuramente importanti novità a livello tattico per tutti i ...

Fortnite su Android - arriva la Beta/ Come fare per registrarsi : la lista ufficiale dei dispositivi supportati : Fortnite finalmente anche su Android, arriva la Beta ufficiale: ecco Come fare per registrarsi e la lista ufficiale di tutti i dispositivi supportati.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 15:50:00 GMT)