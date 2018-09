Forti vendite sui BTP italiani dopo le decisioni del governo

trend-online

: Forti vendite su Btp tasso decennale 312% e spread balza a 263 - #Forti #vendite #tasso #decennale - zazoomblog : Forti vendite su Btp tasso decennale 312% e spread balza a 263 - #Forti #vendite #tasso #decennale - suprani_nicola : ...Markets Trading e Segnali Operativi: Forti vendite su Btp, tasso decennale 3,12% e spre... -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Il nuovo accordo sul DEF vede pressoché totalmente sconfitte le posizioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria , che non si dimetterebbe sembra per via di input dal Quirinale e che premeva per un ...