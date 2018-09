quotidianodiragusa

: Forte mareggiata a Marina di Modica, sindaco: allontanatevi dalla costa - quotidianodirg : Forte mareggiata a Marina di Modica, sindaco: allontanatevi dalla costa - quotidianodirg : Forte mareggiata a Marina di Modica, sindaco: allontanatevi dalla costa - radiortm : Forte mareggiata si sta abbattendo sulle coste Ragusane -

(Di venerdì 28 settembre 2018) IldiIgnazio Abbate invita la cittadinanza a non avvicinarsi e a non sostare nella zona costiera per lain corso.