Force Blue | la Cassazione annulla la condanna di Briatore

Briatore - la Cassazione annulla la condanna ?per lo yacht Force Blue : Ci sarà un processo d'appello bis a Genova per Flavio Briatore. La terza sezione penale della Cassazione ha annullato la sentenza con cui il manager era stato condannato a un anno e sei mesi dalla Corte d'appello di Genova per reati fiscali legati al noleggio dello yacht Force Blue che fu sequestrato dalla Guardia di Finanza nel maggio 2010 al largo di La Spezia.Per le imputazioni relative al concorso in false fatturazioni, i giudici di piazza ...

Flavio Briatore - la Cassazione annulla condanna per il caso dello yacht Force Blue : Tre giorni fa la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati per corruzione oggi invece per Flavio Briatore arriva un buona notizia. La Cassazione ha annullato la condanna a 18 mesi emessa dalla Corte d’appello di Genova nel febbraio scorso. Per una parte delle imputazioni, il concorso in fatture inesistenti, la III sezione penale della Suprema corte ha disposto un annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. ...

Briatore indagato per corruzione. 'Favori per riavere il suo yacht Force Blue' : Grazie a Flavio Briatore il resort in Kenya dell'ex direttore dell'Agenzia delle entrate di Genova, Walter Pardini, sarebbe entrato nel circuito dei vip. In cambio, il manager avrebbe chiuso la sua '...

Force Blue - Briatore indagato : corruzione : 17.30 Arresti domiciliari per Andrea Parolini, commercialista di Flavio Briatore, e per l'ex direttore provinciale dell' Agenzia delle Entrate di Genova Walter Pardini. L'accusa è corruzione. Per la stessa vicenda è anche indagato Flavio Briatore. Secondo l'accusa il professionista avrebbe corrotto il funzionario pubblico, per tentare di "ammorbidire" la posizione di Briatore per la maxi-evasione fiscale legata al suo yacht, il Force Blue.

Force Blue - il superyacht di Flavio Briatore : Il Force Blue è stato costruito nel 2002 dalla Royal Denship, il primo nome Big Roi, è uno yacht di lusso stile 'trawler-expedition' . E' il 78esimo tra i più grandi superyacht al mondo con i suoi 63,...

