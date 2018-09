Flat tax | come funziona per professionisti | artigiani e commercianti

Chi pagherà la Flat tax della Lega : La nota di aggiornamento al Def, approvata ieri dal Consiglio dei ministri, prevede anche l'avvio della flat tax, fortemente voluta dalla Lega e più volte annunciata in campagna elettorale. Ma come verrà realizzata, almeno per quest'anno, la flat tax? E cosa prevede di fare il governo per i prossimi anni?Continua a leggere

Def : reddito di cittadinanza - Flat tax - pensioni - legge Fornero e deficit : cos’ha deciso il governo : “Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4%. È la manovra del cambiamento”. Questo a caldo il messaggio espresso con soddisfazione dai vicepremier Di Maio e Salvini dopo il vertice governativo che ha varato la nota di aggiornamento del Def, il Documento di economia e finanza che indirizzerà la legge di Bilancio, e in sostanza traccia un nuovo programma per la politica economica del prossimo triennio. Il 2,4% è il rapporto ...

Povertà - pensioni - Flat tax - Iva : ecco cosa prevede la manovra 2019 : Il ministero dell'Economia avrebbe voluto attuare comunque una parziale rimodulazione per alcuni beni e servizi, che però è stata bocciata sia dalla Lega che dal M5S. BANCHE/ Cresce il fondo per ...

Povertà - pensioni - Flat tax - Iva : ecco cosa prevede la manovra 2019 : Il ministero dell'Economia avrebbe voluto attuare comunque una parziale rimodulazione per alcuni beni e servizi, che però è stata bocciata sia dalla Lega che dal M5S. BANCHE/ Cresce il fondo per ...

La 'manovra del popolo' punto per punto : reddito di cittadinanza - Flat tax e pensioni : ... si intende chiedere alla Commissione europea il riconoscimento della flessibilità di bilancio; politiche di rilancio dei settori chiave dell'economia, in primis il manifatturiero avanzato, le ...

E se il governo finanziasse la Flat tax con l'aumento dell'Iva? : Uno degli obiettivi della nota di aggiornamento di economica e finanza approvata ieri dal Consiglio dei ministri, era quello di scongiurare l’aumento dell’Iva, previsto per il 2019. Ma come risulta da una bozza del def circolata in queste ore – non definitiva, pare – le cose potrebbero andare divers

Def : dal reddito di cittadinanza alla Flat tax - cosa c’è nella manovra economica : Il ministero dell’Economia e delle Finanze Dopo giornate di tira e molla il governo Lega-Movimento 5 Stelle è arrivato a un accordo sul documento di economia e finanza (Def) per approvare le risorse da destinare alle misure economiche messe a bilancio per i prossimi anni. Via libera a un rapporto deficit/pil del 2,4%, flat tax, reddito di cittadinanza, superamento della legge Fornero e nuove pensioni, oltre a un fondo per i cittadini ...

Flat tax - superamento della Fornero e reddito di cittadinanza : cosa prevede l'accordo raggiunto sul Def : Un primo avvio della Flat tax per oltre un milione di partite Iva ma anche del reddito e della pensione di cittadinanza, una nuova rottamazione delle cartelle, il superamento della legge Fornero e un fondo da 1,5 miliardi per i truffati delle banche. Sono questi i principali contenuti dell'accordo raggiunto nella maggioranza di governo in vista della predisposizione della nota di aggiornamento del Def.Eccoli.- reddito DI cittadinanza, 10 ...

Le misure della manovra : dal reddito di cittadinanza a Flat tax - Equitalia e Fornero : Dopo le pressioni, alla fine la linea Tria sul deficit è stata sfondata. 'Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4%. Siamo soddisfatti, è la manovra del cambiamento'. Così i due vicepremier, ...

Manovra : condono fino a 100.000 euro - Flat tax a due aliquote entro il 2021 : ...ma poi ripreso senza il ministro dell'Economia Giovanni Tria il vertice di governo che anticipa il Consiglio dei ministri decisivo per scrivere la Nota di aggiornamento al Documento di economia e ...

Def - spunta bozza in Pdf. Due aliquote per la Flat tax - entro il 2021 - : Pace fiscale per liti fino a 100mila euro, pensione di cittadinanza a 780 euro. Ma il governo: "Molti punti già superati"

MANOVRA/ Flat tax - reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni tornano nel cassetto : Si avvicina la presentazione della Legge di bilancio, ma Flat tax, reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni rischiano di restare in un cassetto. GIOVANNI PASSALI(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 13:12:00 GMT)BANCHE E POLITICA/ La riforma per dare ossigeno alle Pmi italiane, di M. ValentiniIL CASO/ La “fabbrica” di ricchezza per generare ripresa, di M. Artibani

Manovra : taglio a detrazioni spese mediche e mutui per finanziare reddito di cittadinanza e Flat tax : 27 settembre 2018 - Mentre proseguono le schermaglie fra gli azionisti della maggioranza ed il ministro dell'Economia Tria sui numeri della legge di Bilancio , i tecnici di Lega e M5S studiano il modo per alleggerire il più possibile l'impatto della Manovra sul 2019, al di là della volontà espressa ...

Flat tax - commercialisti critici su tetto 100mila euro per partite IVA : "L'introduzione della Flat tax per redditi fino a 100 mila euro rischia di trasformarsi in un boomerang ed essere un disincentivo alla crescita". E' quanto ha dichiarato a Teleborsa il Presidente dell'...