Fiorentina | Simeone | ' Mio padre sarà ct dell' Argentina'

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Fiorentina : Icardi vs Simeone - duello argentino. Diretta tv - orario - notizie live : PROBABILI FORMAZIONI Inter Fiorentina: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Il turno infrasettimanale si apre a San Siro, Spalletti cambia qualcosa?(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 15:53:00 GMT)

Fiorentina - le pagelle di CM : Chiesa freccia continua - Simeone graffia : Veretout 6,5 : ha fisico e qualità, due doti pesantissime nell'economia del centrocampo viola. Dei tre in mezzo è quello realmente insostituibile per la manovra viola, perchè recupera e riparte ...

Sampdoria-Fiorentina - Caprari risponde a Simeone : il recupero del Ferraris finisce 1-1 : I viola scappano avanti con il gol del Cholito, ma vengono ripresi nel secondo tempo grazie all’acuto di Caprari Sampdoria e Fiorentina non vanno oltre l’1-1 nel recupero della prima giornata di Serie A, match rinviato a metà agosto per il crollo del ponte Morandi che ha ucciso numerosi cittadini genovesi. I viola partono benissimo e si portano in vantaggio già dopo un quarto d’ora, è bravo Simeone a trovare il pertugio ...

Napoli-Fiorentina - azzurri contro l'incubo viola dopo la tripletta di Giovanni Simeone : Da quel 29 aprile sono passati poco meno di cinque mesi. Quelle tre reti lui se li sogna ancora la notte, perché una tripletta in Serie A è qualcosa di magico, specialmente se sei argentino e fai gol..

Fiorentina - Simeone all’assalto del Napoli : “Al San Paolo per fare punti” : Al termine dell’amichevole disputata dall’Argentina contro la Colombia, Giovanni Simeone ha parlato del momento felice a livello personale facendo riferimento a quanto messo in mostra dal momento del suo arrivo in Italia: “Penso che tutto quello che ho fatto in questi due anni in Europa stia dando i suoi frutti, devo continuare così, proseguire questo cammino che mi ha portato fin qui“. Il Cholito ai microfoni di ...

Calciomercato Fiorentina - Simeone giura amore ai viola : rifiutate due offerte in estate : Giovanni Simeone è diventato sicuramente un idolo del popolo viola. I tifosi della Fiorentina gli riconoscono, oltre che importanti doti tecniche, anche un forte attaccamento alla maglia e al sacrificio. Simeone, infatti, oltre che essere molto freddo in zona gol è anche un calciatore che difficilmente molla e che non uscirà mai dal campo con la maglia asciutta. Al pari di Federico Chiesa, il calciatore argentino inizia a far gola ai principali ...

Fiorentina - due offerte per Simeone : Natalia Simeone , agente di suo fratello Diego e di suo nipote Giovanni, ha svelato al settimanale de La Gazzetta dello Sport, Fuorigioco , un interessante retroscena sull'attaccante della Fiorentina: 'Giovanni è il mio primo nipote, ho grande affetto per lui. Sono la sua madrina e gli ho trasmesso la passione per la ...