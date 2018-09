Film in uscita al cinema | da Blackkklansman a Girl | cosa ci è piaciuto e cosa decisamente

Film al cinema in uscita oggi 27 settembre 2018 : cast - trama - curiosità e recensione : Film al cinema in uscita oggi 27settembre 2018? Scopriamo i Film al cinema questa settimana. Di seguito puoi trovare le schede riassuntive dei Film in uscita a settembre con titoli, date d’uscita, genere, cast. SCOPRI GLI ALTRI Film IN SALA. Il calendario dei Film in uscita a febbraio al cinema è articolato settimanalmente. In ogni settimana è riportato l’elenco dei Film in base alla data di uscita nelle sale. Per approfondire leggi gli ...

"L'uomo che uccise Don Chisciotte" - il Film maledetto di Terry Gilliam in uscita il 27 settembre : Il 27 settembre, dopo una lunga corsa contro i mulini a vento, sbarca al cinema il Don Chisciotte di Terry Gilliam. Che lo conosciate per "Paura e delirio a Las Vegas", "Brazil", "Parnassus", o per gli esordi nei Monty Python, la certezza è che il regista sia un visionario lucido e sorprendente. La sua ultima opera è stata un travaglio, quello che gli anglofoni definiscono "Development hell", inferno dello sviluppo.Perché ...

Netflix - Serie Tv e Film in uscita a Ottobre In arrivo un nuovo horror : Netflix, le Serie Tv in uscita a Ottobre Netflix, Serie Tv e film in uscita a Ottobre In arrivo un nuovo horror Netflix si prepara a rifarsi il guardaroba in occasione della stagione autunnale. Tra i ...

Film al cinema in uscita oggi 20 settembre 2018

Film al cinema in uscita oggi 12/13 settembre

Gotti - Film al cinema in uscita : recensione - curiosità : Gotti è uno dei film al cinema di questa settimana, in uscita giovedì 13 settembre 2018. Si tratta di una pellicola di genere drammatico/biografico diretta da Kevin Connolly con John Travolta, Kelly Preston, Stacy Keach. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Gotti, film al cinema: scheda DATA uscita: 13/09/2018 GENERE: Drammatico NAZIONALITA’: ...

Dog Days Film al cinema in uscita 13 settembre : recensione - curiosità : Dog Days è uno dei film al cinema di questa settimana, in uscita giovedì 13 settembre 2018. Si tratta di una pellicola di genere commedia, family del 2018 diretta da Ken Marinocon Nina Dobrev e Eva Longoria. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Dog Days, film al cinema: scheda DATA uscita: 13/09/2018 GENERE: Commedia, Family ANNO: 2018 REGIA: Ken ...

Sulla mia pelle - Film al cinema in uscita 12 settembre 2018 : recensione - curiosità : Sulla mia pelle è uno dei film al cinema di questa settimana, in uscita 12 settembre 2018. Si tratta di una pellicola di genere drammatico del 2018, diretta da Alessio Cremonini, con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Sulla mia pelle, film al cinema: scheda DATA uscita: 12/09/2018 GENERE: Drammatico ANNO: ...

25 Film in uscita entro fine anno : Chiamami col tuo nome, La forma dell’acqua e Ready Player One sono solo alcuni dei grandi film distribuiti in Italia nel 2018. Un anno che, tra fiabe gotiche, amori lgbt e cult videoludici, consacra il ruolo cruciale della settima arte. Trascendendo la dipendenza dalle piattaforme di streaming, il cinema resta una delle tipologie di entertainment più vitali di sempre. La prova è un’offerta cinematografica che, spaziando tra generi diversi, porta ...

Film al cinema in uscita oggi 6 settembre 2018

Uno spettacolare short Film in stile anni '80 celebra l'uscita di The Messenger : Per celebrare l'uscita di The Messenger, Devolver Digital e Sabotage Studio hanno pubblicato un imperdibile corto che miscela scene live action e sequenze di gameplay in una meravigliosa cornice anni '80, per un risultati finale che non esitiamo a definire fantastico.Lo short film Shinobi No Kikan, diretto e prodotto da Imagos films, permette di fare la conoscenza del ninja protagonista di The Messenger, che ha come missione quella di portare ...

Film al cinema in uscita a settembre 2018

Kevin Spacey - le accuse di molestie sessuali danneggiano l’uscita del nuovo Film : è flop d’incassi per “Billionaire Boys Club” : Le gravi accuse di molestie sessuali che pendono sulla testa di Kevin Spacey si ripercuotono sugli incassi del suo nuovo film: “Billionaire Boys Club” è un flop “Speriamo che le accuse penose relative al comportamento di una persona, sconosciute quando il film è stato realizzato quasi due anni e mezzo fa, non offuschino l’uscita della pellicola. ci auguriamo che il pubblico si faccia un’idea sulle accuse ...