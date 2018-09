FIFA 19 finalmente disponibile | miglior prezzo Amazon e Gamestop e download

optimaitalia

(Di venerdì 28 settembre 2018)19 èper tutti i giocatori a partire dalla giornata odierna. Il simulatore calcistico di Electronic Arts è arrivato quest'anno sulla scena con il consueto carico di novità, con gli utenti abbonati al servizio EA Access che ne hanno potuto saggiare in anteprima i contenuti (per un totale di dieci ore) a partire dallo scorso 20 settembre, seguiti a ruota dagli acquirenti di Champions Edition e Ultimate Edition che hanno fruito di tre giorni di accesso anticipato rispetto ai giocatori che avevano prenotato la standard edition.Immancabile, al day one di19, è lo sguardo alle proposte dal mercato: se da un lato infatti i preordini del gioco sono stati prevedibilmente numerosi, dall'altro c'è sempre chi attende l'uscita del titolo per assestare un acquisto azzeccato sfruttando magari qualche calo estemporaneo delpresso uno dei rivenditori ...